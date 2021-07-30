В Европарламенте обеспокоились «движениями властей Грузии к России»

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, прибывшая в Грузию после выхода правящей «Грузинской мечты» из соглашения с оппозицией от 19 апреля, разработанного главой Евросовета Шарлем Мишелем, заявила, что увидела «какие-то движения (властей страны) по направлению к России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, данное решение правящей партии «принесло пользу только Кремлю». «Теперь ЕС потребуется пересмотреть отношения с правительством Грузии», – сказала она.

«Доверие подорвано, мы не сможем вернуться к обычному течению дел», – сказала Виола фон Крамон-Таубадель.

При этом она признала, что «Грузинская мечта» вышла из соглашения после того, как к документу главы Евросовета не присоединилось «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Она назвала действия «националов» «неконструктивными». По словам евродепутата, в нынешнем контексте особую важность приобретают местные выборы, которые состоятся в Грузии второго октября.

«Евросоюз поддерживает народ Грузии в борьбе за строительство правового демократического государства», – подчеркнула она.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в пятницу заявил, что при правлении этой партии после 2012 года Грузия «беспрецедентно сблизилась с Евросоюзом и НАТО». «Все остальное – пустые слова», – сообщил он.

Ранее Вашингтон сообщил о «злости» на правящую партию Грузии. США считают, что решение правящей партии Грузии выйти из соглашения с оппозицией от 19 апреля, принесет стране «больше политической нестабильности».