На время лесных пожаров глава Якутии предложил жителям региона отдохнуть в Турции

Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев порекомендовал жителям региона, которые недовольны смогом от лесных пожаров, полететь на отдых в Турцию.

– Всем, кому неприятно жить в дыму, могу предложить поехать на время куда-нибудь отдохнуть. Например, на юг Турции. Курортный город Мармарис – отличный вариант. Милое местечко на побережье Эгейского моря. Идеально подходит для семейного путешествия. А когда вернетесь обратно месяца через три, то пожар уже будет потушен. Это я вам обещаю. У меня с завтрашнего дня тоже отпуск начинается, уже даже чемодан собран. Так что и всем остальным якутам советую последовать моему примеру, чтобы не портить здесь свое здоровье, — написал в своем Instagram Николаев.

Как отмечают региональные туроператоры, всего через несколько часов после обращения губернатора за покупкой «горящих» путевок в Турцию пришли несколько тысяч человек.

—