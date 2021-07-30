 

Мнение: Бастрыкин поручил разобраться с «Современником»

30.07.2021, 18:18, Разное
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Прочитал про поручение главы СКР Александра Бастрыкина проверить спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» на предмет «оскорбления ветеранов». Мол, «в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам».


Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле «Первый хлеб» на сцене театра «Современник». Фото: РИА Новости, отсюда

Анекдот вспомнился. Про лося, медведя, волка и лису, попавших в яму, а вскоре  понявших,  что  кого-то придется съесть.

Проголосовали и выбрали жертвой лося. Но у того оказалось последнее желание:

– Мне после рождения на заднице тату сделали, какие-то слова накололи. Не хочу умирать, так и не узнав, что там написано….

Ок, сказали звери и полезли читать, что же написано на заднице у лося. Но тут лось как вдарит с двух копыт по головам лисы и волка, да как крутанется и обрушит тоби-маваши-гери по медведю… Да как воспользовавшись телами нокаутированных зверей, как опорой,  выскочит из ямы…

Когда медведь пришел в себя, обнаружил, что волк и лиса вообще скопытились, померли… И схватился медведь за голову, запричитал:

– Ну ладно лиса с волком, они же грамотные, образованные. Я-то зачем полез смотреть, что там у лося наколото? Я же все-равно читать не умею…

Не знаю, к чему вспомнился этот анекдот, но недоумеваю. Вот зачем Бастрыкин полез в эту историю со спектаклем? А вдруг, его подчиненные найдут «оскорбление ветеранов»? И что тогда? Театр закроют? Спектакль запретят? Лию Ахеджакову отправят в тюремную камеру?

Если не найдут, тоже плохо. Потому что «Офицеры России» будут выглядеть склочниками-стукачками, разносчиками фейков….

Источник: Ирек Муртазин



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