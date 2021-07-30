Лига бюллетеней

Члены избирательных комиссий, фамилии которых упоминались в связи с фальсификацией выборов в Балашихе, снова в деле: один выдвигается в Госдуму, другие будут подводить итоги.

В пятницу, 23 июля, председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Балашихи Людмила Кузнецова вручила удостоверение первому зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы по 117-му одномандатному округу. Им стал муниципальный депутат от КПРФ Олег Зверев, в прошлом возглавлявший ТИК № 2 Балашихи. Фамилии обоих упоминались в связи со скандалом с тотальной фальсификацией итогов голосования на выборах губернатора Московской области в Балашихе 9 сентября 2018 года.

Фото: Александр Погожев / ТАСС

Из расследования «Новой газеты» стало известно, что в тот день на избирательных участках Балашихи многократно голосовали сотни участников «карусели», а члены комиссий выдавали им бюллетени и сами активно вбрасывали. Все это зафиксировали камеры наблюдения, установленные на избирательных участках в обеих ТИК города — № 1 и № 2. В отличие от футбола при просмотре записей не требовалось видеоповторов — настолько очевидны были вбросы и «карусели».

И вот теперь, спустя три года, экс-глава ТИК № 2 Зверев баллотируется в Госдуму, а председатель ТИК № 1 Кузнецова отвечает за организацию выборов в 117-м избирательном округе. Хотя в округ этот входят также Мытищи и Реутов, полномочия окружного избиркома возложили именно на одиозную ТИК Балашихи. Как вышло, что эти люди идут в депутаты и продолжают рулить выборами?

Операция прикрытия

Вскоре после публикации «Новой» о «каруселях» стало понятно, что уголовного дела по факту масштабной фальсификации возбуждать не будут. Несмотря на ритуальные обращения Мособлизбиркома и ЦИК в прокуратуру и обещание Владимира Путина поручить главе СКР Александру Бастрыкину изучить видеоматериалы из Балашихи — о них президенту во время встречи в Кремле рассказал правозащитник Илья Шаблинский.

В СК начали доследственную проверку. Видимо, как это обычно бывает по статьям о фальсификации, в возбуждении дела отказали. На запрос «Новой газеты» о результатах ведомство тогда не ответило.

Когда угроза уголовного преследования миновала, включилась антикризисная пиар-машина — нужно было переключить внимание общественности с негатива на «позитивные изменения».

Задачу облегчало и то, что незадолго до скандала в Мособлизбирком пришел новый руководитель, сменивший Эльмиру Хаймурзину — собственно, она и проводила выборы своего в прошлом непосредственного начальника, — губернатора Московской области Андрея Воробьева. По иронии судьбы в день публикации «Новой газеты» та получала награду из рук главы ЦИК Эллы Памфиловой, поблагодарившей ее за «наведение порядка в избирательной системе». Когда позже вышли публикации о массовых вбросах и «каруселях» в Рошале, Реутове. Лосино-Петровском, Люберцах, Хаймурзина наводила порядок на другой работе.

Отчитываясь об итогах проверки рабочей группы на заседании ЦИК, новый руководитель областного избиркома Илья Березкин отрапортовал фактически об одной принятой мере — освобождении от должности члена ИКМО Александра Евсюткина, курировавшего Балашиху. Также, сказал он, поступили заявления от председателей обеих ТИК Балашихи о прекращении полномочий. Однако об оргвыводах в отношении членов УИК и ТИК речи не было.

Главу ТИК № 2 Зверева освободили лишь 4 апреля 2019 года. Уволили его «по личному заявлению». Решением от 24 октября того же года Мособлизбирком досрочно прекратил и полномочия ТИК № 2. О причинах ее роспуска не сообщалось, как и о том, почему были досрочно прекращены полномочия 11 председателей участковых комиссий. Позже из ответа зампреда ЦИК Николая Булаева на запрос председателя «Яблока» Николая Рыбакова выяснится, что уволили их за «ненадлежащее исполнение обязанностей». По какому критерию увольняли — неясно, наиболее одиозные председатели остались в обойме.

А вот Кузнецову увольнять не стали. Людмила Александровна болеет, и не очень этично сейчас ее увольнять, объясняли при встрече руководители ИКМО, вот поправится и уж тогда… Однако потом ее никто не уволил. Через год ее и зампреда Анатолия Кравченко переназначили в состав ТИК нового созыва. К слову, ранее Кравченко возглавлял ТИК Железнодорожного до объединения его с Балашихой. Эта комиссия прогремела на всю страну, когда на организуемых ею выборах были жестоко избиты наблюдатели Дмитрий Нестеров и Стас Поздняков. В СКР возбудили три уголовных дела. Как обычно, никого не нашли.

Летом 2020 года старая новая команда с блеском провела выборы в совет депутатов Балашихи. В выборах не участвовал ни один независимый кандидат. Из 43 самовыдвиженцев лишь один добрался до выборов. С остальными кандидатами сюрпризов не было.

Людмила Кузнецова вручает Олегу Звереву удостоверение. Фото из соцсетей

Депутат по договору

В тех выборах участвовал и Олег Зверев, занимавший тогда пост советника главы округа Сергея Юрова. Последний — ставленник бывшего мэра Реутова и нынешнего главы Королева Александра Ходырева. Эти три округа — Балашиха, Реутов и Королев — прославились в Подмосковье масштабными фальсификациями и «каруселями». Но в депутаты Зверева выдвинула на «ЕР», а местный горком КПРФ. В свое время именно коммунисты направили его в тот злополучный ТИК № 2, они же первыми заявили о фальсификации: сразу после выборов в сентябре 2018 года подмосковная КПРФ выразила недоверие к их итогам в Балашихе и отказалась признать результаты голосования именно по ТИК № 2.

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А еще через два года она сама включила Зверева в партсписок, заставляя предположить существование негласной договоренности о распределении мандатов в совете. «Новая» тогда направила запрос в подмосковный обком КПРФ с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие такой договоренности, но ответа не получила. Косвенным подтверждением стало то, что Зверев не только прошел в Совет, но сразу получил пост зампреда — случайные люди должность на постоянной основе не получают. К слову, зампредом от «ЕР» стал другой «пострадавший» — бывший член Мособлизбиркома Александр Евсюткин.

Удостоверение Олега Зверева. Фото из соцсетей

Теперь тот же обком выдвинул Зверева кандидатом в депутаты Госдумы по 117-му одномандатному округу. Судя по конкурентам от остальных «системных» партий (один в разгар кампании уехал в отпуск, другой живет и работает в другом городе), можно предположить, что в этот раз тоже договорились: видимо, будут изображать жесткую борьбу за мандат, который в последний момент «вырвет» кандидат от «ЕР». Комиссии, скорее всего, посчитают так, как надо: самые отъявленные махинаторы, не стеснявшиеся лично вбрасывать под видеокамеру, остались на своих местах. Если что-то пойдет не так, их, судя по всему, могут поправить старшие товарищи из ТИК.

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Операция по «выборам» губернатора в Балашихе в 2018 году была хорошо подготовлена. Договорились с кандидатами-конкурентами — никто из них не протестовал и в суды потом не обращался. Были тщательно подобраны члены комиссий. Наблюдателей отбирали исключительно среди друзей и знакомых — они не только ничего не видели, но и, как можно предположить по видеозаписям, сами вбрасывали. Не смогли исключить только фактор видеонаблюдения — кто же знал, что в различных регионах страны найдутся добровольцы, отсмотрят десятки участков и ужаснутся увиденному. Теперь этот фактор учли.

Татьяна Юрасова

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