 

СМИ: в Индии двое врачей трижды перенесли COVID-19

30.07.2021, 18:04, Разное
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Первая пациентка, 61-летняя врач из Дели, впервые получила положительный результат ПЦР-теста в августе прошлого года, инфекцию она переносила бессимптомно. Второй раз врач заразилась в апреле 2021 года вскоре после получения двух доз вакцины, на этот раз у нее была повышенная температура, мышечные боли и острая боль в животе.

Третий раз положительный ПЦР-тест женщина получила меньше чем через месяц, и ей потребовалась госпитализация с кашлем и тяжелой одышкой. Секвенирование генома вируса показало, что второй раз женщина была инфицирована вариантом альфа («британским»), а третий раз — вариантом дельта («индийским»).

Доктор Джаянти Шастри (Jayanthi Shastri), глава Лаборатории молекулярной диагностики больницы Кастерба в Мумбаи, провел секвенирования генома коронавируса, который инфицировал женщину. Times of India сообщает, что его научную статью, посвященную этому случаю, принял к публикации журнал Frontiers of Medicine. Когда исследование будет опубликовано, случай троекратного заражения можно будет считать подтвержденным. 

Шастри известен своими прошлыми публикациями, посвященными вопросу повторного инфицирования коронавирусом. 

Второй случай был зафиксирован в Мумбаи у женщины 26 лет, которая работает врачом в госпитале для лечения пациентов с COVID-19. В первый раз она заразилась в июне 2020 года, второй раз — в мае 2021 года, вскоре после получения двух доз вакцины. Третий раз коронавирусная инфекция была подтверждена у нее в июле. Как и ее коллега из Дели, на этот раз врач переносила инфекцию значительно тяжелее, ей потребовалась госпитализация. Она также успела заразить своих близких.

Этот случай на данный момент нельзя считать достоверно подтвержденным. Образцы вирусов были собраны для секвенировнаия генома. 



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