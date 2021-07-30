 

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

30.07.2021, 18:02, Новости дня
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Согласно сообщению, для получения вакцинации родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Основанием для прививки являются случаи, если ребенок:

– имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни из-за сопутствующих заболеваний и не имеет противопоказаний к вакцинации;

– выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации;

– является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;

– приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.

Получив медицинскую справку необходимо записаться в пункт, где есть вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней.

Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, кроме экстренной вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1909915642504865

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 30 июля, обе дозы вакцины от коронавируса получили 1,9 млн украинцев.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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