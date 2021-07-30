 

Обретение независимости украинцы считают одним из основных достижений Украины за 30 лет – исследование

30.07.2021, 18:02, Новости дня
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Помимо этого, к главным итогам 30 лет независимости респонденты отнесли Революцию достоинства 2014 года, приближение к Евросоюзу, а также нищету.

“Победы страны за 30 лет респонденты видят только в событиях, которые были результативными исключительно в ценностной плоскости – способствовали поднятию патриотизма, украинского духа, стремлению к европейским ценностям. Именно это является главными составляющими успеха страны, по их мнению. Поэтому сейчас у украинцев нет реальных поводов для гордости”, – отмечают социологи.

По их словам, многие опрошенные параллельно испытывают чувство унижения из-за неспособности государства обеспечить их благосостояние в виде достойных зарплат и пенсий. Особенно сильное это чувство у людей старшего поколения.

Исследование “Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев” проводилось в фокус-группах с 10 по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года.

В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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