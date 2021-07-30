 

Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний

30.07.2021, 18:02, Новости дня
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“Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Я написал песню на украинском языке недавно и стараюсь каждый год писать”, – рассказал Потап. 

Он также отметил, что ежегодно пишет для артистов, продюсером которых является, по четыре – пять песен на украинском языке.

“Батько у мене такий – україномовний, і хоче, щоб я писав більше країнською”, – подчеркнул Потап, перейдя при этом с русского языка общения на украинский.

Артист подчеркнул, что это единственный момент, по которому он слышит от отца замечания.

“Когда-то папа мне сказал: “Леша, теперь ты глава семьи, теперь мы все от тебя зависим”. Основоположник он меня называет”, – заявил артист.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

В репертуаре Потапа в основном русскоязычные песни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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