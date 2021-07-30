 

ГСЧС предупредила о грозах и граде в ряде областей Украины

30.07.2021, 18:02, Новости дня
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“Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м / с”, – отметили в сообщении.

В последний день июля, а также 1 и 2 августа в большинстве областей Украины сохранится жара. Западные области 2 августа почувствуют  прохладу с Атлантики, сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

“В течение субботы на нашу территорию будет влиять антициклон, лишь восточные области будут прощаться с одним фронтом, а днем западные уже будут встречать другой, поэтому в указанных регионах будет больше облаков и кратковременные дожди”, – отметили синоптики.

В первые дни августа фронт с запада начнет господствовать в западных, северных и центральных областях, поэтому там станет больше грозовых дождей.

31 июля температур на юге страны  днем +26…+ 33 ºC, 1 и 2 августа в южной и восточной части до +36 ºC, в западных областях +22…+28 ºC.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/2993630210958901/

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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