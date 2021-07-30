 

В iPhone 14 сканеры отпечатков пальцев и Face ID установят под дисплеем

30.07.2021, 18:00, Новости дня
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Как стало известно из официальных источников, компания Apple оформляет патенты на свои новые изобретения, которые позволят разместить Touch ID и Face ID под экраном смартфона. Данные решения будут внедрены в линейке iPhone 14, до выхода которой на рынок еще есть много времени. Ведь пользователь должен освоить еще iPhone 13.

Для того чтобы обеспечить работу датчиков под экраном, нужно было добиться достаточной прозрачности последнего. Ведь в противном случае идентификация личности была бы весьма затруднительной.

Тенденция развития мобильных устройств ведет к тому, что буквально все датчики, в том числе камеры и освещение, будут, в результате, спрятаны под экран, говорят специалисты. На сегодня же мы видим только первые попытки внедрения таких технологий.



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