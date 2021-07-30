 

Звезда «Ворониных» Куварзина рассказала, как увела Аптовцева из семьи с тремя детьми

30.07.2021, 17:58, Разное
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Гостьей «Судьбы человека» стала звезда «Ворониных» Юлия Куварзина. Она пояснила Борису Корчевникову о том, как увела от супруги и троих детей актера Алексея Аптовцева.
По словам артистки, они длительное время вместе играли в спектаклях. Юлия Куварзина не отвечала партнеру взаимностью, так как была сосредоточена исключительно на работе. Она знала, что Алексей Аптовцев воспитывает троих дочерей, но было видно, что у него не все гладко в семье. Во время гастролей актеры подружились, а звезда «Ворониных» узнала многодетного отца с другой стороны. Вскоре между ними вспыхнула страсть, и они «зацепились друг за друга».

Юлия Куварзина заявила, что не понимает выражения «увести мужа». Как отметила актриса, так можно сказать по отношению к овце или другому животному. Человек сам принимает решения за свои поступки. Она подчеркнула, что Алексей Аптовцев никогда не перекладывал вину за свой развод на нее. Кроме этого, он даже познакомил новую возлюбленную с экс-супругой Фаиной. С официальным разводом были сложности, так как семья ждала квартиру, а их дом был под снос. Поэтому Юлия Куварзина даже ездила с женой актера вместе в суд, чтобы решить этот вопрос.

Пара поженилась в 2008 году, хотя до этого они девять лет жили вместе. В этом же году родилась их общая дочь Лиза. В 2013 году актеры оформили развод, но публично признались в этом только в 2019 году.



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