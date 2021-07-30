 

Игорь Крутой признал внебрачного сына Якова

30.07.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Композитор Игорь Крутой признал наличие внебрачного сына. 28-летний Яков Крутой поздравил отца с днем рождения в рамках съемки семейного ролика.
Вчера Игорю Крутому исполнилось 67 лет. На банкет к имениннику пришли Наташа Королева, Тарзан, Алсу, Лев Лещенко, Николай Басков. Отмечался праздник не в России, поэтому всей семьей собраться не получилось. Родственники записали композитору поздравления от своего имени. Смонтированным видео Крутой поделился в социальной сети Instagram.

На кадрах ролика сына трогательно поздравила мама Светлана Крутая. Многие отметили, что жительница выглядит просто замечательно для своих 87 лет. Свои пожелания передали и другие члены семьи. Старший сын композитора Николай пожелал родителю вдохновения, приемная дочь, которую зовут Виктория, призналась ему в любви. Младшая наследница Александра показала тату с датой рождения отца.

Примечательно, что на ролике присутствует поздравление и Якова Крутого, которого представители СМИ давно называют «внебрачным сыном» продюсера. Молодой человек записал видео в спортивном зале. Своими словами он напрочь развеял все сомнения о родстве с музыкантом, поскольку обратился к нему: «Батя».

Поскольку ролик обнародовал сам Игорь Крутой, многие посчитали, что он признал наследника. Напомним, что впервые тема о существовании у композитора еще одного ребенка, поднялась два года назад. Тогда поводом для ее обсуждения стала фотография, сделанная на дне рождении музыканта. На ней присутствовал неизвестный молодой человек, а в описании говорилось: «Поздравляем нашего папу».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Ученые рассказали, почему некоторые люди ощущают только легкие симптомы COVID-19

10.03 / В Химках поймали рысь

17.11 / Таинственный объект промчался мимо МКС – «Черный рыцарь» активизировался?

15.10 / Диетолог рассказала о неэффективности чаев для похудения

28.12 / Скандалы: Amazon погнался за Apple

12.02 / Сыродел Олег Сирота прокомментировал информацию о расширении возможностей сбыта для отечественных фермеров и предпринимателей

05.11 / Мнение: Реакция на Белорусскую АЭС, зелёные цены на бензин и выход США из Парижского договора

09.12 / Актриса Мирослава Карпович раскрыла секрет счасться

17.11 / Развал «Союза»

13.07 / «Мы не быдло, стадо и трусы!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика