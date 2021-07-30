Игорь Крутой признал внебрачного сына Якова

Композитор Игорь Крутой признал наличие внебрачного сына. 28-летний Яков Крутой поздравил отца с днем рождения в рамках съемки семейного ролика.

Вчера Игорю Крутому исполнилось 67 лет. На банкет к имениннику пришли Наташа Королева, Тарзан, Алсу, Лев Лещенко, Николай Басков. Отмечался праздник не в России, поэтому всей семьей собраться не получилось. Родственники записали композитору поздравления от своего имени. Смонтированным видео Крутой поделился в социальной сети Instagram.

На кадрах ролика сына трогательно поздравила мама Светлана Крутая. Многие отметили, что жительница выглядит просто замечательно для своих 87 лет. Свои пожелания передали и другие члены семьи. Старший сын композитора Николай пожелал родителю вдохновения, приемная дочь, которую зовут Виктория, призналась ему в любви. Младшая наследница Александра показала тату с датой рождения отца.

Примечательно, что на ролике присутствует поздравление и Якова Крутого, которого представители СМИ давно называют «внебрачным сыном» продюсера. Молодой человек записал видео в спортивном зале. Своими словами он напрочь развеял все сомнения о родстве с музыкантом, поскольку обратился к нему: «Батя».

Поскольку ролик обнародовал сам Игорь Крутой, многие посчитали, что он признал наследника. Напомним, что впервые тема о существовании у композитора еще одного ребенка, поднялась два года назад. Тогда поводом для ее обсуждения стала фотография, сделанная на дне рождении музыканта. На ней присутствовал неизвестный молодой человек, а в описании говорилось: «Поздравляем нашего папу».