Ученые сравнили влияние употребления пива и вина на сердце

Ученые, представляющие Университет Аделаиды, провели исследование и сравнили влияние на здоровье сердца употребления пива и вина. Речь идет о менее шести стаканах алкоголя в неделю, что связывают с низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП).

Это заболевание характеризуется учащенной и нерегулярной частотой сокращения сердца, которая может привести к сердечной недостаточности или инсульту. У пациентов при ФП наблюдаются одышка, слабость и частое сердцебиение. Риск этого отклонения врачи связывают с чрезмерным употребление спиртного. Ученые решили проверить, как на развитие болезни влияет потребление незначительного количества алкоголя.

В рамках исследования были использованы данные, размещенные в британском биобанке. По словам ведущего автора исследования Сэмюэла Ту, у людей, выпивающих на протяжении недели менее шести австралийских доз алкоголя, зафиксировали низкий риск возникновения ФП. При этом белое или красное вино были потенциально безопаснее, чем сидр или пиво. Исследователь отметил, что полученные результаты нельзя применять пациентам, которые уже имеют фибрилляцию предсердий.

Источник: medikforum.ru