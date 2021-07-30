“Черная пятница:” ГК “КОРТРОС” дает скидки на квартиры в четырех ЖК

Квартиры в этих жилых комплексах можно со скидкой от 6 до 10%. Исключение – 1-я очередь ЖК “Headliner”, где осталось лишь восемь готовых квартир, максимальная скидка составляет 27%.

В “Bauman House” предлагается 40 объектов со скидкой 9%. Те, кто настроен на покупку в “ILove”, могут забронировать квартиры в трех корпусах. А первый корпус вводится в эксплуатацию уже в этом году, максимальная скидка в нем – 8%.

Коммерческий директор “КОРТРОС-Москва” Дмитрий Железнов отметил эффективность “Черной пятницы”. Благодаря акции компания получает много “горячих” клиентов, которые быстро выходят на сделку, отметил он.

“Забронировать квартиру можно не выходя из дома на сайте “черной пятницы” refriday.ru в режиме онлайн. В этом году мы рассчитываем продать не менее 50 квартир на примерную сумму около 500 млн рублей. ГК “КОРТРОС” получила более 80 заявок, сейчас наши клиенты посещают офисы продаж объектов, и мы ожидаем конвертацию в виде заключенных сделок”, – сказал Железнов.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.

На отечественном рынке недвижимости ГК “КОРТРОС” стала первопроходцем по внедрению “умных технологий”. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

ГК “КОРТРОС” создает объекты недвижимости со средой для нового качества жизни. Девелопер ориентируется на успешный мировой опыт. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства и эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства.