 

В Афганистане погиб полицейский в результате нападения на штаб-квартиру ООН

30.07.2021, 17:38, Новости дня
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В афганском Герате люди, которые представляют «антиправительственные элементы», совершили нападение на главный комплекс инфраструктуры ООН, погиб сотрудник полиции, информирует миссия ООН в Афганистане (UNAMA).

«ООН в Афганистане решительно осуждает совершенное сегодня нападение на ее главный комплекс в Герате, в результате которого погиб… служащий афганской полиции и были ранены другие офицеры», – пояснили на сайте UNAMA, передает РИА «Новости».

Уточняется, что нападение на объект ООН совершили «антиправительственные элементы».

Сотрудники ООН не пострадали. Отмечается, что вход на территорию комплекса подвергся огню из стрелкового оружия и обстрелу из гранатометов.

Ранее полиция Афганистана в провинции Кунар на востоке страны ликвидировала одного из командиров красных бригад радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Сергей Шойгу заявил, что РФ готова оказать любую требуемую помощь Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане, уже организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники.

Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны.

При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.



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