В Москве поддержали консолидацию молодежного «крыла» соотечественников за рубежом

Участниками международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом, стали 450 представителей 74 стран мира. Мероприятие проходит в Москве, Самаре и Волгограде с 29 июля по 6 августа.

«В этом году участие в форуме 350 человек принимают онлайн и 100 человек – офлайн. Участники – представители 74 стран, в числе которых Нидерланды, Германия, Австрия, США, Аргентина, Куба, Мексика, Испания, Индия, Турция, Армения, Украина, Болгария, и других. Это молодые российские соотечественники, представляющие русские сообщества, молодежные общественные объединения, в возрасте от 18 до 40 лет и проживающие за рубежом», – передает ТАСС со ссылкой на организаторов.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Павла Абрамова, работа с соотечественниками – одно из ключевых направлений государственной молодежной политики, а сам форум был инициирован молодыми людьми, принимавшими участие в международном молодежном форуме «Евразия Global». Провести молодежный форум соотечественников планировалось в 2020 году, но из-за пандемии он был перенесен.

«Действительно, этот форум – свидетельство того, как инициативы молодых соотечественников воплощаются в жизнь. Часть из вас, как я понимаю, были в 2019 году на форуме «Евразия» («Евразия Global» – прим. ВЗГЛЯД), где эта идея [проведения форума молодых соотечественников] зародилась, и сейчас мы видим, как она воплощается в жизнь. Мы поддерживаем, и будем поддерживать такие конструктивные инициативы молодежи, направленные именно на консолидацию именно молодежного «крыла» диаспоры», – сообщил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, МИД РФ Алексей Роскошный.

Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом проходит в трех городах РФ – Москве, Самаре и Волгограде – с 29 июля по 6 августа. Целью форума является подведение итогов деятельности сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом за 2017-2020 годы и придание нового импульса развитию сообщества с учетом федеральной и региональной российской молодежной повестки. Программа форума включает деловую, культурную и досуговую составляющие.