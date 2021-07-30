 

Мнение: О запрете платить смартфоном в России

30.07.2021, 17:16, Разное
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Российским любителям новых технологий и продвинутых гаджетов, похоже, стоит напрячься. Совсем скоро использовать некоторые привычные вещи станет весьма затруднительно, а то и попросту невозможно. Например, мобильные платежи на кассовых терминалах.

Первый уже пошёл…

Российский суд бессмысленный и беспощадный фактически запретил работу платёжной системы Samsung Pay из-за патентного спора. Также под угрозой запрета и ввоз в Россию устройств с её поддержкой.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к Samsung Electronics и её российскому представительству о неправомерном использовании их запатентованной технологии. Якобы этой фирме принадлежит право на устройство, зарегистрированное в Роспатенте как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Из данных «Яндекс.Патента» следует, что заявка подана в России в декабре 2013 года. А Samsung Pay был запущен только в 2015 году, в России он появился спустя год. Суд, ссылаясь на экспертов, пришёл к заключению, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента швейцарской компании.

Из текста судебного вердикта следует, что фактически запрещается работа Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с её поддержкой в страну. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано. В Samsung Electronics пока изучают документы. Меж тем отраслевые эксперты уже голову сломали, пытаясь найти, кто же такой – гениальный российский инженер и провидец Виктор Гульченко, сумевший в 2013 году предвосхитить появление столь массовой технологии. Нигде нет никакой информации о нём, а единственный широко известный человек с такими именем и фамилией – актёр, театровед и критик, скончавшийся в 1978 году.

Вполне возможно, что Samsung Electronics стала жертвой патентного шантажа. Качество российской системы патентной защиты таково, что в ней можно зарегистрировать права на уже имеющиеся западные технологии, незначительно скорректировав описание и – в некоторых случаях – чертежи либо принципиальные схемы. Кстати, основой системы Samsung Pay стала интеллектуальная собственность стартапа LoopPay, созданного в 2012 году специально для внедрения системы платежей в мобильные устройства и приобретённого корейским гигантом в начале 2015 года.

Тем не менее, в России у Samsung есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или договариваться с истцом, например выкупить лицензию. Вероятно, компания пойдёт первыми двумя путями сразу. И ещё, пока действует патент, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте, выданном швейцарской компании. Благо, описание там выполнено в достаточно общих словах.

Вот такая вот #Россия страна непризнанных гениев и нереальных возможностей. Знай наших, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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