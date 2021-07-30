Паста неприкасаемых

Житие депутата из «Справедливой России» Вадима Белоусова: как критикуемый всеми совладелец макаронной фабрики стал «кошельком» партии.



Вадим Белоусов во время судебного заседания по делу о получении взятки. Фото: URA.RU / TASS

В сентябре 2017 года в Госдуме предложили «регламентировать полеты пчел», которые «летают, не имея закона». Озвучил инициативу во время парламентского часа депутат-справедливоросс Вадим Белоусов. Через три года деятельность самого парламентария возьмет на карандаш суд — его обвинят в получении самой крупной взятки в истории России. Несмотря на это, в новый созыв 2021 года он все равно решит баллотироваться, а в «Справедливой России» скажут, что прошлое — не помеха будущему.

Белоусов — собирательный образ парламентария последнего десятилетия. Он прошел путь от завода к крупному бизнесу, спонсорству партии и политике, которая привела его на скамью подсудимых.

«Новая» проследила путь рекордсмена от работы на заводе до Охотного ряда.

Белоусов — рядовой депутат Госдумы, член «Единой России» (2010–2016 гг.), а затем и «Справедливой России» (с 2016-го по настоящее время), входил в думский Комитет по аграрным вопросам, а его имя до претензий правоохранителей почти не попадало в заголовки прессы. Однако довольно неожиданно до окончания срока полномочий в 2018 году его лишили депутатской неприкосновенности (тогда же и было возбуждено уголовное дело). Произошло это из-за подозрения во взятке в 3,5 миллиарда рублей (отметим, что эта сумма побила предыдущий рекорд, который принадлежал бывшему полковнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрию Захарченко). Сама процедура лишения неприкосновенности тоже стала уникальной, так как впервые за всю историю Думы проходила в закрытом режиме. Депутат Александр Хинштейн тогда транслировал подробности в Twitter: «…Вопрос рассматривали в закрытом режиме. Сам Белоусов объяснял, что дело сфабриковано рейдерами, он ни при чем, а его теща (она также фигурирует в деле) вообще жертва репрессий».

Как считает следствие, с 2010 по 2014 годы Белоусов вместе с Михаилом Юревичем (на тот момент губернатором Челябинской области) получил взятку за якобы покровительство предпринимателей, чтобы те без конкуренции получали тендеры на строительство и обслуживание областных дорог. Деньги, считает следствие, были выведены через ЗАО «Южуралавтобан» во время ремонта челябинских дорог. В схеме также были задействованы и родственники Белоусова — жена и теща. Последняя якобы получала наличные в Челябинске, а супруга забирала их из банковской ячейки уже в Москве. Посредником при передаче взяток следствие также считает экс-менеджера макаронной фабрики «Макфа» Андрея Чуркина

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Фото: РИА Новости

Уголовное дело против депутата тянется из 2011 года и также связано с бизнес-направлением, которым занимался Белоусов в родной Челябинской области, — ремонт дорог. С 2011 по 2015-й депутат контролировал компанию «Южуралавтобан».

Именно через нее, по версии следствия, вывели рекордную взятку — более трех млрд рублей.

В этот же промежуток времени Юревич, только вступивший в должность губернатора, объявил в области «дорожную революцию» — проект по ремонту и расширению городских дорог, строительству развязок. «Масштабные дорожные работы, проводимые по инициативе партии «Единая Россия», — абсолютный рекорд для Челябинска. Никогда такого количества мостов, развязок и дорог мегаполис не знал. Все это направлено на создание комфортных условий проживания челябинцев», — говорил Юревич журналистам.

По версии же следствия, Белоусов, используя депутатские связи, «выбивал» деньги на эти работы в Москве, а в Челябинской области эти средства доставались компании «Южуралавтобан», которая безальтернативно выигрывала торги в обмен на откаты. Сам депутат не соглашался с выдвинутыми против него обвинениями и утверждал, что взяток не получал, а его вина заключается лишь в выполнении его депутатских обязанностей. «Мне поставили в вину, что я ратовал за хорошие дороги в Челябинской области. Я до сих пор считаю, что Челябинской области нужны хорошие дороги», — говорил Белоусов.

Работы по замене асфальтового покрытия на одной из улиц Челябинска, 2011 год. Фото: РИА Новости

В защиту однопартийца выступало и руководство партии: «Мы считаем, что здесь явно присутствуют деструктивные элементы возведения напраслины на депутата Госдумы. Для меня очевидно, что речь идет о настоящем оговоре депутата Госдумы. Я уверен, что разберутся», — говорил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов перед лишением Белоусова неприкосновенности. Сам Белоусов уголовное дело против себя публично обсуждал мало. На заседании суда он говорил, что ему понятен текст обвинения, но непонятна его суть. «Я считаю, что обвинение касается больше половины других лиц, которые не могут выступить в свою защиту. Вину полностью не признаю», — заявлял депутат после оглашения прокурором обвинительного заключения на заседании Мосгорсуда.

Адвокат Белоусова Игорь Трунов сказал «Новой», что его клиент больше не комментирует уголовное дело и что сам он поддерживает позицию подзащитного. Помощница депутата в Госдуме не ответила на звонки корреспондента издания, а прочитанное сообщение в мессенджере с просьбой связать с Белоусовым или передать ему вопросы, оставила без ответа.

В паблике защита депутата настаивает, что 3,5 млрд рублей, которые вменяют ему в качестве взятки, на самом деле были похищены предпринимателем Сергеем Вильшенко, владевшим на тот момент «Южуралавтобаном». При этом фирма с 2011 по 2015 год якобы принадлежала самому Белоусову, затем Вильшенко, который скрылся из страны, получив греческое гражданство, а затем структурам, подконтрольным сыну генпрокурора РФ Артему Чайке (тот, по одной из версий, проводя аудит приобретенного актива обнаружил пропажу денег).

С 2011 по 2015 год компания, согласно данным госзакупок, действительно сильно увеличила портфель госконтрактов с пяти до 325, а общая сумма по ним превысила 21 млрд рублей. Удачливость конкретных компаний заметили и местные антимонопольщики. «Тенденция укрупнения лотов отмечается с 2011 года. На торгах по ремонту и обслуживанию дорог область раньше делилась хотя бы на четыре зоны, сегодня — лишь одна, — объясняла в июле 2016 года руководитель областного УФАС Анна Козлова. — В итоге пришли к тому, что на рынке строительно-ремонтных работ в регионе сегодня конкуренции практически нет, есть лишь два крупных хозяйствующих субъекта.

То есть ставились одни цели, а добились других: появились такие, можно сказать, монстры-монополисты, а качество работы мы с вами не всегда видим».

Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, 2017 год. Фото: URA.RU / ТАСС

Результатами «революции» оказались недовольны не только контролирующие органы, но и жители. Проект критиковали за плохое качество, массовую вырубку деревьев, расширение дорог, которые стали похожи на «взлетные полосы», повсеместные заборы и деградацию общественного транспорта. Известный урбанист и блогер Илья Варламов после поездки в Челябинск также писал, что «дорожная революция» превратила город в «дорожный ад».

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Вадим Белоусов окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», а затем прошел обучение на специальном факультете переподготовки кадров при Южно-Уральском государственном университете. Информации о его трудовой деятельности до переломного для него 1993 года «Новой газете» найти не удалось. Тогда уже 33-летний уроженец Челябинска Белоусов устроился инженером в местном филиале НИИ тракторного института, а уже через два года стал коммерческим директором крупнейшего производителя хлеба в Челябинске — ОАО «Челябинский хлебокомбинат № 1», принадлежавший семье Юревича. Еще через два года стал членом совета директоров макаронной фабрики «Макфа». «В 1993 году, когда я начал работать с Михаилом Юревичем (Юревичу тогда было 24 года. — Ред.), мы приняли на баланс обанкротившуюся макаронную фабрику. Многие сомневались, зачем нам это надо: серые стены, старое оборудование, ремонт. Работа казалась неподъемной. Но стратегически решение оказалось верным», — приводил «КоммерсантЪ» слова Белоусова. Сейчас «Макфа» входит в пятерку крупнейших производителей макарон в стране.

В 2004 году он стал генеральным директором УК «Макфа», управляющей производственными активами, а также был совладельцем ОАО «Макфа» (9,29% акций) вместе с родителями Михаила Юревича — Валерием и Натальей и ОАО «Первый хлебокомбинат». Сын Юревичей (в тот момент уже депутат Госдумы, затем мэр Челябинска, а позже и губернатор области) официально бизнесом не владел. Считается, что именно Юревич дал старт политической карьере своего партнера по бизнесу, однако, как именно познакомились и подружились 33-летний Белоусов и 24-летний Юревич, осталось секретом.

Фото: Валерий Бушухин / ИТАР-ТАСС

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Вместе с назначением на пост губернатора Юревича Белоусов вслед за партнером пошел в политику: в 2010 году получил мандат депутата областного законодательного собрания от «Единой России». Будущий региональный парламентарий шел вторым номером в списке, а место депутата получил после отказа от мандата «паровоза» (политтехнология, когда во главе списка кандидатов на выборы выставляется кандидат с высоким политическим рейтингом, затем отказывается от мандата, который переходит к непопулярному кандидату шансы которого избраться были малы) — на тот момент депутата Госдумы Александра Берестова.

Но проработал в местном парламенте Белоусов недолго: в декабре следующего года избрался в Госдуму от родной области. В 2016 году после отставки Юревича с поста губернатора Белоусов вслед за ним вышел из «Единой России» и в новый созыв Госдумы попал уже от партии «Справедливая Россия». Как и в случае с первым для предпринимателя законодательным опытом в Челябинской области, мандат депутата от Кировской области и Удмуртии Белоусов получил от лидера кировского отделения партии Сергея Доронина, который сразу после победы от него отказался.

В парламенте депутат исправно выполнял свои обязанности. Например, с 2011 по 2016 год, согласно статистике Госдумы, которую изучила «Новая газета», депутат пропустил только одно заседание из 311 и голосовал «за» в 70% случаев, а «против» рассмотренных в парламенте законопроектов — лишь меньше 1%, в 28% же случаев не голосовал. В последнем созыве, лишившем его неприкосновенности, Белоусов пропустил 42 заседания из 365, а «против» голосовал уже в три раза чаще — почти 3,5% и вообще не голосовал почти в 40% случаев.

На сайте Госдумы отражено только пять выступлений депутата на тему сельского хозяйства, причем последние два раза уже в статусе обвиняемого по уголовному делу.

Как и у большинства народных избранников, родственники Белоусова — успешные предприниматели. По итогам 2018 года супруга парламентария Ирина Белоусова даже заработала больше всех жен депутатов — более миллиарда рублей. Сам депутат тогда задекларировал чуть более 17 млн рублей. В следующие годы оба декларировали уже по 17 и 5 млн рублей соответственно. Супруге, согласно декларации, также принадлежали земельный участок, дом и квартира в Испании.

Самым ярким выступлением депутата, принесшим ему популярность в интернете, стало предложение регламентировать полеты пчел. «До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Надеюсь, законодательный процесс в этом вопросе будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда», — уверял возбужденный темой Вадим Белоусов. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин тогда не понял, говорил ли депутат серьезно. «Это шутка у вас? Вы всерьез предлагаете регламентировать полет пчел или пчеловодов? Пчеловоды пока не летают. Надо разделить пчел от пчеловодов», — отреагировал на предложение Володин.

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Параллельно с работой в Госдуме на родине депутата расширялись бизнес-интересы партнеров Юревича и Белоусова: начинавший с продажи продуктов и удачно распорядившийся возможностями первой волны приватизации Юревич, а также вошедший позже в бизнес Белоусов построили в Челябинске бизнес-империю с оборотом в десятки млрд рублей. Кроме сельскохозяйственных активов, партнеры охватили почти все сферы жизни Челябинска и области. Кроме агропромышленных предприятий — «Макфы», «Сосновского комбината хлебопродуктов», «Первого хлебокомбината», «Свердловского хлебомакаронного комбината» и предприятий в других регионах, — семьям политиков принадлежали крупнейшие торговые центры Челябинска: «Алмаз», «Родник» и «Урал», сеть продовольственных магазинов «Проспект». Семьи Белоусова и Юревича также занимались транспортным и гостиничным бизнесом управляющим гостиницей Radisson Blu. Семье Белоусова принадлежала также крупнейшая управляющая компания Челябинска «Ремжилзаказчик» и доля в некогда крупнейшем застройщике «Гринфлайт», которой владела теща депутата Маргарита Бутакова.

Торговый центр «Алмаз» в Челябинске. Фото: Яндекс.Карты

Эту фирму упоминал в Twitter тот же депутат Хинштейн: «Стоило мне спросить Белоусова, правда ли, что его несчастная теща была совладельцем компании «Гринфлайт», обманувшей 4,3 тыс. челябинских дольщиков, он разом потерялся: «Да нет, она только вложила 200 млн, ее тоже обманули…» Зал так и ахнул. Тем более что Белоусов врет».

Последняя строила в Челябинске квартал «Академ Riverside» из 28 многоквартирных домов общей стоимостью 15,8 миллиарда рублей, на которые привлекли деньги более пяти тысяч дольщиков.

В 2015 году выяснилось, что денег на достройку домов не хватает, и стройку заморозили, а из компании якобы вывели около 10 млрд рублей.

Ситуацией тогда заинтересовались следователи, и в итоге суд приговорил бывшего директора «Гринфлайта» Сергея Мануйлова к 2,5 годам колонии общего режима. В конце 2020 года его выпустили на свободу досрочно. Компания объявила о банкротстве, а ее объекты передали «Тресту Магнитострой», который должен был решить проблему к концу 2019 года, но часть дольщиков не получила их до сих пор.

Как рассказали «Новой» в «Фонде защиты прав жителей — участников долевого строительства», который занимается частью недостроенных домов обанкротившегося застройщика, сейчас там ждут, какое решение по проблеме примут региональные власти, после чего фонд может подключить собственные ресурсы.

Июнь 2014 года. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев осматривает строящийся микрорайон «Академ Riverside» в Челябинске. Фото: РИА Новости

В 2017 году одновременно с тем, как у Юревича (20 марта 2017 года ему заочно предъявили обвинение в получении взяток на 26 млн рублей, сейчас бывший губернатор проживает в Великобритании), а затем и Белоусова появились проблемы с законом, активы семей стали переходить в офшорные юрисдикции. Собственником ОАО «Макфа» и других сельхозпредприятий тогда стала кипрская компания RANTIP INVEST LIMITED. Небольшие доли в компаниях при этом оставались в собственности родителей бывшего челябинского губернатора и супруги депутата Белоусова.

Представитель «Макфы» тогда отмечала, что вывод активов в офшоры нужен, в том числе, для «защиты от возможных недружественных действий». «Изменения в собственности других объектов проводятся ровно с теми же целями, что и в «Макфе», — говорила представитель компании.

Перед лишением Белоусова неприкосновенности в связанных с ним компаниях также поменялись собственники, следует из реестра юридических лиц. Доли в компаниях управляющих недвижимостью, а также доля в крупнейшей челябинской управляющей компании «Ремжилзказчик», которыми владела его супруга, перешли к их дочери. В конечном итоге большая часть бизнеса полностью перешла к кипрским офшорам SULA GRANTI LTD и TRESCODE LIMITED.

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«Справедливая Россия», несмотря на статус обвиняемого по уголовному делу о самой крупной взятке в истории страны, выдвинула Белоусова в Госдуму нового созыва. В руководстве партии его считают «ответственным депутатом, которого знают избиратели». «Уголовное преследование не лишает его права избираться, кроме того, не считаем предъявленное ему обвинение обоснованным. По этому делу он единственный, кто не боится в открытом судопроизводстве доказывать свою невиновность. Именно поэтому партия доверила ему избираться первым в региональном списке. Это справедливо по отношению к нашему товарищу», — рассказали «Новой» в пресс-службе «Справедливой России».

Вадим Белоусов у здания Ленинского районного суда Екатеринбурга. Фото: URA.RU / TASS

Такое мнение перестает выглядеть удивительно, если обратить внимание на то, что, кроме эффективной работы в Госдуме, Белоусов на протяжении последних лет активно вкладывался в родную партию деньгами. Согласно финансовой отчетности «Справедливой России», которую посмотрела «Новая газета», крупнейшими спонсорами партии с момента вступления в нее Белоусова стали связанные с ним структуры. Так, после вступления Белоусова в ряды справедливороссов в 2016 году челябинская компания «Первый хлебокомбинат» пожертвовала «Справедливой России» 34 миллиона рублей, а еще 4 миллиона рублей в партийную кассу поступили от его супруги Ирины Белоусовой — как пожертвование от физического лица. В 2017 и 2018 годах эта же компания пожертвовала почти 10 млн рублей и еще 6,5 миллиона поступили от компании «Спектр», совладельцы которой — дочь и тесть Белоусова. Еще один млн снова внесла супруга депутата. Судя по данным о пожертвованиях в партийную кассу, уже после лишения депутата неприкосновенности и начала его уголовного преследования, Белоусов был намерен продолжать политическую карьеру:

в 2019 году «Спектр» дочери депутата сделала самый крупный платеж из всех спонсоров партии в 8 млн рублей, а в 2020 году — 9,4 миллиона рублей.

Информация о жертвователях партий в 2021 году пока не опубликована.

В партии не ответили на вопрос корреспондента издания, является ли спонсорство Белоусова значимым критерием его поддержки. «Белоусов идет по тем же регионам, от которых избран, и работает в ГД седьмого созыва. В Удмуртии и Кировской области избиратели его знают по регулярной и полезной для них работе. Активно работает во фракции, является инициатором многих законодательных инициатив», — заключили в «Справедливой России».

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Всего, по подсчетам «Новой», за время работы российского парламента уголовному преследованию подверглись 32 депутата, из которых 17 были действующими на момент возбуждения дел. Большинство дел, по которым депутаты проходили подозреваемыми или обвиняемыми, были связаны с мошенническими действиями. Четверых депутатов — Адама Делимханова, Андрея Лугового, Владислава Резника и Наталью Поклонскую — в преступлениях подозревали иностранные государства.

Депутаты Госдумы, которые были действующими на момент возбуждения уголовных дел. Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Опрошенные «Новой» политологи не видят в количестве парламентариев под уголовным преследованием ничего выдающегося и считают это общим трендом для всех чиновников и депутатов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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