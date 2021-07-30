Риск миокардита у мальчиков 12-17 лет после COVID-19 в шесть раз выше чем после вакцинации



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Исследование, которое еще не прошло научного рецензирования и опубликовано в виде препринта, провела группа специалистов из штата Огайо. Ученые проанализировали медицинские карты пациентах 12-17 лет, у которых в период с апреля 2020 года по март 2021 года был подтвержден COVID-19 в 48 крупнейших американских медицинских сетей.

В этой выборке у шести мальчиков из более чем 6,8 тысяч развился миокардит — воспаление сердечной мышцы. По оценкам исследователей, это примерно 876 случаев на 1 миллион заболевших. Среди девочек 12-17 лет осложнение было диагностировано у троих пациенток из 7,3 тысяч — 213 случаев на 1 миллион.

Затем ученые проанализировали данные из США и Израиля о случаях миокардита у подростков и молодых людей после получения вакцины производства Pfizer-BioNTech. Самые высокие показатели были выявлены среди мальчиков 12-17 лет — 76,5 случаев на 1 миллион привитых.

Ученые сделали вывод, что риск развития этого осложнения после COVID-19 в шесть раз превышает вероятность этого редкого побочного эффекта вакцинации в этой группе пациентов. Таким образом, преимущества вакцинации перевешивают ее возможные риски, считают авторы исследования.

Отметим, что вакцинация детей от коронавируса пока ограничена в большинстве стран. Рекордсменом стал Китай — в этой стране детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) одобрили применение вакцины производства Pfizer-BioNTech с 12 лет..

В Германии проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech для детей с 12 лет с определенными заболеваниями. Среди европейских стран, в которых вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет, Австрия, Румыния, Италия. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет. В свою очередь, Израиль одобрил вакцинацию детей в начале июня. В Великобритании разрешили вакцинацию детей старше 12 лет из групп риска — с тяжелыми неврологическими заболеваниями, синдромом Дауна, иммуносупрессией и проживающие вместе с людьми с ослабленной иммунной системой.

В РФ клинические испытания вакцины «Спутник V» на детях стартовали в июле, предположительно, массовая вакцинация школьников от 12 лет может начаться уже этой осенью.