 

У Офиса президента Украины произошла драка. Видео

30.07.2021, 17:04, Новости дня
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“У Офиса Президента проходит первый в Украине прайд в формате рейва “Рейвах Прайд”, его участники требуют в частности принятия законопроекта № 5488 “О борьбе с проявлениями дискриминации” и проведение реформы полиции и судебной системы”, – сообщили журналисты hromadske.

По данным “РБК-Украина”, столкновения произошли между противниками акции ЛГБТ и правоохранителями. Полиция  применила слезоточивый газ.

Среди участников прайда были мужчины в балаклавах и футболках партии “Братство” Дмитрия Корчинского.

На видео, опубликованном  hromadske, видно, как сотрудники полиции оказывают помощь мужчине, который пострадал во время потасовки.

Полиция задержала двух человек, спровоцировавших конфликт у здания ОПУ. Об этом в Нацполиции сообщили агентству “Интерфакс-Украина”.

“До начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации “Традиции и порядок” с целью не допустить проведение мероприятия. Произошли стычки, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ”, – отметили в агентстве.

В Нацполиции Киева сообщили, что на двух нарушителей общественного порядка под ОПУ составили административные протоколы.

“Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников вступили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодчики не реагировали”, – отметили в релизе.

Мужчин доставили в Печерское районное управления полиции. Это уроженцы Житомирской области  1979-го и 1982 года рождения. На них составлили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчинам грозит до пятнадцати суток административного ареста.

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Видео: hromadske / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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