 

Украинцы считают себя свободолюбивыми, патриотичными и не умеющими надолго объединяться – исследование

30.07.2021, 17:04, Новости дня
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Среди черт, которые характерны для украинцев, респонденты также называли гостеприимство, хозяйственность и трудолюбие.

Помимо этого, опрошенные считают, что украинцы хитрые в решении жизненных вопросов.

“Преимущественно украинцы описали себя с положительной стороны… Однако указанные ими черты имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Например, свободолюбие украинцев не дает нам надолго объединиться вокруг одной идеи и стать сплоченными. А вот наличие хитрости в жизненных вопросах, по мнению респондентов, дает нам возможность находить нестандартные решения в проблемных ситуациях. Кроме того, едва ли не единственной отрицательной чертой, которую указали украинцы, была неспособность объединяться надолго. Эту черту можно объяснить отсутствием национальной идеи, которая бы объединяла всех граждан, жителей разных регионов”, – отмечают социологи.

Исследование “Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев” проводилось в фокус-группах с 10 по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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