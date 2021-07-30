 

Сотрудники СБУ везут Чауса в Киев – адвокат

30.07.2021, 17:04, Новости дня
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“Только что ко мне подошел коллега, которой удалось связаться с детективом НАБУ. Он отметил, что сейчас господин Чаус находится в дороге, в город Киев … Отметили, что его везут в СБУ, в Киев. Но детектив НАБУ в курсе этого. То есть действительно ваша информация о том, что его задержали, подтверждается”, – пояснил адвокат.

Кравец отметил, что сейчас не знает по какой статье будут судить Чауса, поэтому “ситуация может резко измениться”.

“Сегодня, я могу только предполагать, что в принципе его должны доставить в антикоррупционный суд для избрать меру пресечения”, – сообщил он.

Несмотря на нехватку времени заседание суда по Чаусу может пройти сегодня, заявил Кравец. Он не исключил возможность переноса заседания на завтра.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса. 5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале “ChausUA Николай Чаус” было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что “жив-здоров”, а также заявил, что его действительно похищали, “но не сейчас, а в 2016 году”. Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван “Привет Петр Алексеевич!”, а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется “гусь”.

Позднее было опубликовано еще несколько видеообращений Чауса. В частности, он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

30 июня стало известно, что Чауса обнаружили селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины просили передать им Чауса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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