Эксперты назвали самые интересные новинки автосалона в Мюнхене

В начале сентября текущего года в немецком Мюнхене пройдут мероприятия традиционного автосалона. Эксперты перечислили самые интересные новинки международной выставки от Audi, Smart, Mercedes и других известных производителей.

Традиционно в начале осени в Германии проходит выставка достижений индустрии транспортных технологий. Свои автомобили на Мюнхенском автосалоне представят самые передовые компании со всей планеты. Несмотря на то, что до старта мероприятия осталось более месяца, эксперты уже назвали самые ожидаемые из новинок. Так, свои последние достижения покажет германская корпорация Audi, ее главной «изюминкой» станет тройка концептуальных автомобилей линейки Spheres. Она состоит из седана, внедорожника и спорткара. Также среди немецких производителей продемонстрирует свои новинки баварский концерн BMW, эксперты ожидают увидеть обновление седанов модели 7-Series в новой генерации.

Еще один авторитетный производитель из ФРГ, бренд Mercedes готовится показать миру сразу восемь новых автомашин. По мнению экспертов сферы, наиболее значимой станет презентация седана модели Mercedes EQE. Также яркой новинкой концептуальный внедорожник Maybach EQS. А Dacia, известная своими бюджетными автомобилями, собирается презентовать минивэн под названием Lodgy на семь мест. Французская Renault намерена привезти в Мюнхен автомобиль на электрической силовой установке.

Бренд Smart Geely также собирается представить машину премиальной категории с электродвигателем, при этом машина потеряет компактность, увеличившись в габаритах. Авто станет пионером в использовании абсолютно электрической платформы Geely SEA. Кроме того, с 7 по 12 сентября салон покажет новинки от Rolls-Royce, Volkswagen, Ford, Hyundai, Porsche, MINI, Polestar и Cupra.

Источник: inforeactor.ru