 

«Патриотическая позиция поможет ему»: что ожидает социолога Максима Шугалея на выборах в ЗакС

30.07.2021, 17:00, Разное
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Ученый-социолог Максим Шугалей выдвигается в Законодательное Собрание Петербурга. Широкую известность он получил после того, как попал в плен в Ливии, пробыв в заключении в тюрьме «Митига» полтора года.
После освобождения из плена социолог продолжил активную общественную и политическую деятельность, а недавно принял решение о выдвижении в ЗакС Петербурга.

Эксперты положительно отозвались о кандидатуре Шугалея, заявив о его шансах на предстоящих выборах.

Политолог Валерий Ачкасов считает, что патриотическая позиция и известность социолога может сыграть ему на руку:
«Для кого-то его узнаваемость и личная история, может, будет решающим моментом, поскольку избиратель тратит на получение информации очень мало времени».

Директор по развитию концерна «Питер» Иван Беркольцев высоко оценил личностные качества Шугалея. Он считает, что такие люди, как Шугалей, нужны политике.

«Стойкий характер – неотъемлемая часть политика, который может продвигать взгляды и интересы, разделяемые его потенциальным электоратом. Если такие люди, как Максим Шугалей, у нас есть, то они необходимы в политике», – заявил Беркольцев.

Он также подчеркнул, что деятельность настоящего политика должна быть направлена на улучшение жизни людей: «Главное в хорошем политике — хотеть улучшить жизнь людей. Он должен уметь не менять своих взглядов под давлением внешних обстоятельств и целенаправленно продвигать свою линию».



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