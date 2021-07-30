В Москве задержали немца, назвавшего водителя трамвая фюрером

Сотрудники московской полиции задержали 45-летнего гражданина Германии Йенса Гильгенхофера после поездки в трамвае.

По предварительной информации иностранный гражданин прибыл в Москву для участия совместном российско-немецком научном проекте. Добравшись до центра столицы, не владеющий русским языком мужчина, пытался воспользоваться услугами такси, но, сочтя их слишком дорогими, принял решение доехать до места назначения на трамвае. Зная точный адрес, он обратился к водителю на английском, которым тот не владел. После этого он повторил запрос на немецком языке, назвав собеседника фюрером. Такое обращение не понравилось водителю и уже через две остановки в салон транспортного средства вошли полицейские и задержали правонарушителя.

Гражданин ФРГ был доставлен в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье 354.1. «Реабилитация нацизма». Правонарушения по этой статье наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Сам задержанный отрицает свою вину, утверждая, что в ФРГ обращение «фюрер» является естественным, так как дословно переводится как «вождь, лидер, предводитель» и не имеет ничего общего с нацизмом.

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