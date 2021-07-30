Не виноватая она! – Личное мнение
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Признаюсь, я очень переживала за судьбу Алёны Гавриловой. Нет, она — не «кто такая», а прекрасная женщина. Наш, можно сказать, отечественный Вито Шнабель.
Ещё до встречи с Эминчиком Агаларовым, Алёна родила сына от Рустама Тарико — тоже очень богатого человека. Но не сложилось с Рустамом, не получилось и с Агаларовым.
Фото: Соцсети
Ну, знаете, как относятся к разведённым женщинам с двумя детьми от разных мужей у нас в стране?
Алёнку сослали в посёлок на Новориге, купили ей дом, и я, проезжая мимо, постоянно думала — как же теперь она?
Как-как? Да нормально, как оказалось!
Алёна Гаврилова официально опровергла все слухи в своей причастности к разводу Кирилла Шамалова, бывшего мужа дочери президента.
Кирилл пытается признать недействительным свой второй брак с женой, которая ему недавно родила. Говорит, что вообще брак был фиктивным, не объясняя при этом, как тогда родился ребёнок.
Расторжение этого брака будет сложным и долгим.
Светские салатницы, уж не знаю, насколько достоверны у них источники, тут же обвинили Гаврилову в том, что это именно она стала причиной развода.
Фото: Соцсети
А я всё расстраивалась — думала, что чахнет Алёнка. Так хорошо начала — с Тарико и Эмина, а теперь сидит и грустит, как царевна Софья, сосланная в монастырь.
Есть мужчины, как Вито Шнабель — не знаю, что в нём нашли Деми Мур, Лив Тайлер, Эль Макферсон, Дакота Джонс, Хайди Клум и Даша Жукова.
А у нас в России есть Алёнка Гаврилова — может, не самая красивая женщина, зато счастливая.
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Источник: Лена Миро
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