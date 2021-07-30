 

День ветеранов боевых действий Пензенской области установили по инициативе губернатора

30.07.2021, 16:40, Новости дня
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Пензенские депутаты по инициативе врио главы региона Олега Мельниченко утвердили новый закон, который устанавливает памятную дату – День ветеранов боевых действий Пензенской области, который будут отмечать 1 июля ежегодно.

Предложение об определении памятной даты исходило от представителей ветеранских организаций. Олег Мельниченко поддержал их и инициировал рассмотрение соответствующего закона на сессии регионального парламента.

«Наши ветераны боевых действий воевали в Афганистане, исполняли воинский долг в Чечне, есть ветераны, прошедшие Анголу и другие «горячие точки» – они защищали государственный суверенитет страны», – приводятся слова Олега Мельниченко на сайте правительства Пензенской области.

«Считаю, что эти люди заслужили, чтобы у них был официальный праздник. Чтобы они имели возможность в этот день собираться, вспоминать своих боевых товарищей. Безусловно, этот день будет служить усилению воспитательной работы с подрастающим поколением, формированию у молодых людей идеологии защитника своей Родины и защитника государственного суверенитета Российской Федерации. Прошу поддержать данную законодательную инициативу», – обратился врио главы области к региональным парламентариям.

Решение было принято единогласно. Новый закон устанавливает памятную дату – День ветеранов боевых действий Пензенской области. Его будут отмечать 1 июля ежегодно.



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