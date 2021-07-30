 

Видео: Елизавета II против Греты Тунберг

30.07.2021, 16:40, Новости дня
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Королева Великобритании Елизавета II тайно внесла изменения в закон, направленный на распространение экологически чистых источников энергии. Тем самым она защитила свою феодальную собственность и бросила вызов «прогрессивным» силам, борющимся с глобальным потеплениям. В Великобритании эта борьба приводит к тому, что старики умирают от холода.

Теги: 

климат
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Великобритания
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глобальное потепление
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Британия
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Дмитрий Бавырин
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Грета Тунберг



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