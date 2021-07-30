Видео: Елизавета II против Греты Тунберг
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Королева Великобритании Елизавета II тайно внесла изменения в закон, направленный на распространение экологически чистых источников энергии. Тем самым она защитила свою феодальную собственность и бросила вызов «прогрессивным» силам, борющимся с глобальным потеплениям. В Великобритании эта борьба приводит к тому, что старики умирают от холода.
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Дмитрий Бавырин
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Грета Тунберг
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