Видео: Елизавета II против Греты Тунберг

Королева Великобритании Елизавета II тайно внесла изменения в закон, направленный на распространение экологически чистых источников энергии. Тем самым она защитила свою феодальную собственность и бросила вызов «прогрессивным» силам, борющимся с глобальным потеплениям. В Великобритании эта борьба приводит к тому, что старики умирают от холода.

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