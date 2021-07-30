 

Концерн «Калашников» взыскал 17 млн рублей за незаконное использование товарного знака АК-47

30.07.2021, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Арбитражный суд Москвы по иску концерна «Калашников» взыскал со столичного ООО «КИТ», выпускающего письменные принадлежности из драгметаллов, более 17 млн рублей за незаконное использование товарного знака истца в виде автомата АК-47, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Суд также запретил компании «КИТ» и ее соответчикам – ООО «Время галактики» и двум индивидуальным предпринимательницам Елене Филипповой и Елене Подкопаевой – использовать принадлежащий истцу бренд путем предложения к продаже, продажи и в рекламе контрафактных товаров на интернет сайтах kit-pen.ru и nikawatches.ru, передает РИА «Новости».

Уточняется, что с Филипповой взыскано 740 тыс рублей компенсации, а с ООО «Время галактики» и Подкопаевой, которая также является владелицей и гендиректором ООО «КИТ» – по 500 тыс рублей.

По данным Роспатента, объемный товарный знак в виде трехмерной модели автомата АК-47 концерн «Калашников» зарегистрировал на свое имя в 2017 году с приоритетом от 2014 года. Его действие распространяется на три класса товаров, включающих, например, различные ювелирные изделия, украшения, подарочные коробки (в том числе коробки для ручек и карандашей), другую упаковку, безделушки, игрушки и тому подобное.

Кроме того, на сайте компании «КИТ», которая называет себя «первым российским производственным предприятием, основной линейкой продукции которой являются статусные письменные аксессуары с применением драгоценных металлов и камней», представлены шариковые и перьевые ручки, в оформлении которых использовано объемное изображение АК-47.

Напомним, что группа компаний «Калашников» передала Научно-производственное объединение (НПО) «Молния» в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Шахтеры не допустят возвращения импорта электроэнергии из России – Волынец

03.07 / Умер самый старый в мире кот

12.04 / Подсчитана стоимость недельного рациона космонавта

25.06 / Мантуров рассказал о последних согласованиях для возобновления полетов в Египет

30.09 / Представители туриндустрии рассказали о новой тенденции

21.10 / Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа

07.10 / Такого не было с 1930 года – нефтедобыча в США достигла рекордно низкой отметки

25.07 / Из жертвы полицейского произвола в насильники — новые факты бросают тень на антирасистские протесты во Франции

16.10 / Ученые хотят найти «кусочки Венеры» на Луне

27.12 / В РФ на фоне коронавируса повысился спрос на приборы для уборки дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика