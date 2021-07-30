 

Алена Свиридова и Никита Кукушкин в новом клипе Cream Soda на песню “Розовый фламинго”

30.07.2021, 16:20, Разное
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Сегодня группа Cream Soda и Александр Гудков в качестве режиссера представили публике свою новую работу – видео на песню Алены Свиридовой “Розовый фламинго”, в котором главные роли исполнили сама певица и актер Никита Кукушкин.

Перепевать старые хиты, давать им новую жизнь в свежих аранжировках в современной музыкальной индустрии не тренд, а обыденность, к которой и слушатели, и критики относятся с нескрываемой осторожностью. Потому что ремейк – это всегда риск и неопределенность, но, кажется, в этот раз – все сложилось. Во всяком случае, свой восторг по поводу нового прочтения своей же песни выразила Алена Свиридова, и многие ее фанаты совершенно с ней согласны.

Друзья мои! История всегда развивается по спирали и повторяется, только уже на другом уровне. Песня “Розовый фламинго” перерождается в 2021 году в абсолютно новом прочтении. Моя любимая группа Cream-Coda и Компания Чикен Карри произвели на свет совершенно другого Розового фламинго. Дикого, великого и ужасного! И очень смешного и трогательного. Интересно то, что я не принимала участия в создании этого клипа, точно так же , как и в 93 году его придумали и сняли самые талантливые люди того времени- Михаил Хлебородов и Михаил Мукасей и Алекс Иванов, в роли аранжировщика. Я только спела написанную мной песню и сыграла, как артистка. И в этот раз, произошло то же самое. Самые талантливые люди собрались и сделали этот ролик уже в 2021 году. То, как придумана и музыка, вызывает у меня восхищение, сама бы я так не смогла. Огромное спасибо Крем-Соде и Чикен Карри за талант и возможность поработать вместе. А скачка на лошади в красной амазонке – это вам не хухры-мухры! Я уже молчу про Кукушкина. Он мне теперь снится.

Видео, как всегда у Александра Гудкова, это и фантасмагория, и наполненная смыслом сатира. Сюжет клипа – это охота на розового фламинго (его сыграл Кукушкин), изгоя, олицетворяющего отличность от других и свободу в абсолютном ее понимании.

Он отличается от большинства: одержим охотой на себя самого, вовлекая в эту странную игру и других персонажей истории. Его философия проста: быть непонятным – не страшно. Страшно держать себя настоящего в самодельной клетке под чугунным замком — мы все когда то прошли через это, потому смысл песни и сюжет клипа особенно близки нам, – описывают идею клипа создатели.

Никита Кукушкин в роли Розового фламинго

В клипе также снялся публицист, видеоблогер и режиссер Евгений Понасенков. Как говорят музыканты Cream Soda, он “идеально подошел выбранной эпохе”.

По сценарию он гуляет, а ведь прогулка – это и есть свобода! Мы свободны, пока гуляем, – говорит музыкант Дима Нова.Евгений Понасенков и Булат АрслановАлена Свиридова пообещала, что впереди еще совместная работа с группой Cream Soda. Какую еще нетленку певицы перепоют музыканты, Свиридова пока держит в тайне.



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