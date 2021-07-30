Украинские военные провели учения в Азовском море. За ними подглядывала ФСБ – ГПСУ

“Корабли и катера морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря”, – отметили в ГПСУ.

Во время артиллерийских стрельб корабли морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

“Во время прибытия к месту проведения стрельб, наблюдательная вахта кораблей морской охраны зафиксировала приближение корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ России. Несмотря на частые провокации россиян в акватории Азовского моря, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но недружественные соседи легли в дрейф и следили с расстояния около шести морских миль”, – рассказали в пресс-центре.

Фото: dpsu.gov.ua

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