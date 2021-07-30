Бывшая структура ЮКОС заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

“Суд вынес окончательное решение трибунала, обязывающее Российскую Федерацию выплатить Yukos Capital компенсацию в размере около $5 млрд в виде основной суммы долга и процентов, а также судебных издержек. Трибунал установил, что Россия незаконно экспроприировала ссуды Yukos Capital его бывшей материнской компании Yukos Oil, и отказал ей в правосудии в российских судах, что является полной противоположностью надлежащей правовой процедуры”, – сказано в сообщении.

Трибунал установил, что действия России сопровождались возбуждением уголовного дела, чтобы запугать Yukos Capital и его юристов.

“Незаконное отчуждение кредитов Yukos Capital и преследование его юристов было частью более широкой и организованной кампании, направленной на конфискацию активов группы ЮКОС”, – отметили в нидерландском фонде Yukos.

РБК назвало Yukos Capital бывшей структурой группы ЮКОС. Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств, отметило агентство.

Генеральная прокуратура России 29 июля подтвердила, что трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с России $2,6 млрд, а также проценты и арбитражные издержки. Прокуроры посчитали, что в данной части арбитражное решение не может считаться законным, и заявили о планах “в обязательном порядке обжаловать данное решение”, пишет РБК.

По данным голландского фонда Yukos, арбитраж вынес финальное решение в пятницу, 23 июля. Суд определил, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах. Основанием для рассмотрения спора был договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.

Контекст:

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году. Компания требовала изначально компенсации от государства на $13 млрд. Как пишет РБК, Yukos Capital утверждала, что выдавала как материнской компании ЮКОС, так и ее дочерним структурам займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей.

Российская сторона оспаривала реальность этих сделок, заявляя, что выданные средства, по сути, принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

Международный арбитраж в Гааге в 2014 году установил, что РФ в начале 2000-х годов “совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами”, одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа – Михаила Ходорковского, писала “Новая газета”. Арбитраж взыскал с России по искам экс-акционеров ЮКОСа $50 млрд.

Конституционный суд РФ 19 января 2017 года разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд компенсации по решению арбитража.

Апелляционный суд Амстердама 9 мая 2017 года вынес решение, что власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства нефтяной компании в марте 2006 года.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС $50 млрд. За время тяжбы из-за начисления процентов сумма выросла до $57 млрд.

По информации минюста РФ, решение суда обжаловали в мае 2020 года, а в октябре, по данным “РИА Новости”, Россия попросила приостановить исполнение решения.

Верховный суд Нидерландов 4 декабря отклонил ходатайство России о приостановлении исполнения решений по искам бывших акционеров компании, которым должны выплатить $50 млрд.

24 декабря 2020 года Конституционный суд России разрешил правительству не платить бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.

В апреле этого года генпрокурор Нидерландов Пол Влас постановил, что решение о выплате РФ более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа должно остаться в силе.

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