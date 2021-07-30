Полноценное движение поездов после ДТП в Полтавской области возобновят 31 июля
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Сообщается, что этому времени все поезда до и из Харькова будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика.
По состоянию на 14:30 задерживаются поезда:
№85 Новоалексеевка – Львов (задержка составила 3 часа);
№138 Хмельницкий – Лисичанск (задержка составила 50 минут);
№46 Лисичанск – Ужгород (задержка составила 40 минут);
№70 Львов – Мариуполь (задержка составила 40 минут).
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