 

Полноценное движение поездов после ДТП в Полтавской области возобновят 31 июля

30.07.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что этому времени все поезда до и из Харькова будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика.

По состоянию на 14:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка – Львов (задержка составила 3 часа);
№138 Хмельницкий – Лисичанск (задержка составила 50 минут);
№46 Лисичанск – Ужгород (задержка составила 40 минут);
№70 Львов – Мариуполь (задержка составила 40 минут).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / В Турции совершено вооруженное нападение на россиян

25.01 / В Австралии разработали домашние водородные батареи с КПД 50%

27.05 / Канада собралась отправить на спутник Земли луноход

09.09 / Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

21.05 / ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у краснодарской НКО

24.06 / Вопрос ПДЧ – это наше общение с НАТО. В некоторых вещах мы сами виноваты – Зеленский

31.08 / Ноутбуки Lenovo массово пострадали от обновления Windows 10

04.03 / Пурга нарушила авиасообщение на Чукотке

26.12 / Миротворцы ООН погибли после нападения повстанцев в ЦАР

05.08 / Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика