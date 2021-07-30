 

Ученые: Потоотделение может помочь в разработке безопасной терапии ожирения

30.07.2021, 16:08, Разное
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В рамках исследования по изучению особенностей диабета второго типа исследователи наткнулись на ранее не изученный механизм. Оказывается, при разработке безопасной терапии ожирения может помочь потоотделение.
Ученые установили, что иммунная система способна через кожу запустить секрецию жировых клеток. В лабораторных условиях они проверили, как белок TSLP сказывается на энергетическом метаболизме грызунов. Согласно гипотезе специалистов, повышение уровня иммунного белка способно привести к снижению риска развития диабета второго типа. По словам главного исследователя Таку Камбаяши, TSLP продемонстрировал влияние на сам процесс ожирения.

После месячного эксперимента, целью которого было повышение уровня этого белка у лабораторных мышей, у них в крови значительно улучшился уровень глюкозы. При этом, грызуны утратили множество висцерального жира, потребляя на 30% больше пищи, чем животные из контрольной группы. Такой парадокс исследователи объяснили тем, что у мышей была слишком маслянистая шерсть. Оказалось, что подопытные «потели жиром». Исследователи считают, что гипотетически этот механизм может подойти и людям.

Источник: popmech.ru



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