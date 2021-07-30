 

В Сети появилось фото Ольги Бузовой в объятиях темноволосого мужчины

30.07.2021, 16:08, Разное
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Ольга Бузова сейчас отдыхает в Греции и делиться с подписчиками моментами своего долгожданного отпуска. Недавно в Сети появилось фото, на котором телеведущая запечатлена в объятьях неизвестного мужчины.
Артистка проводит время в компании подруги, которая решила ее поздравить с релизом новой песни «Женская доля». Приятельница Ольги Бузовой опубликовала в своем профиле снимок, на котором певицу несет на руках высокий мужчина. Поклонники теряются в догадках, а знаменитость подогревает слухи, выкладывая в разделе Stories фотографии с букетами цветов и лепестками роз. Неизвестный житель может быть как избранником экс-ведущей «ДОМа-2», так и случайным человеком, не имеющим никакого отношения к ее личной жизни. Пока артистка никак этот снимок, сделанный подругой, не комментирует.

На протяжении четырех лет поющая телеведущая была супругой футболиста Дмитрия Тарасова. После развода у нее был роман с блогером Давидом Манукяном, который продлился 1,5 года. После расставания пары поклонники тщательно следят за личной жизнью Ольги Бузовой.

Источник: www.womanhit.ru



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