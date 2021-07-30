Мнение: Письмо: “Убрать чертов звон ведер”

Вот в этом письме – типичный пример, как люди пытаются компенсировать векторы слива векторами косяков.

Это письмо про фрустрацию секса, которая именно по такой схеме возникает во многих парах.

Заподозрив свои щипцы и векторы слива, люди перестают вкладываться, думая, что таким образом сокращают свой слив.

Но это векторы косяков.

Нельзя сокращать полезные вложения, если вы хотите сохранить ресурс.

rasseyanayaa

Дорогая Эволюция,

Спасибо за ваш блог. Благодаря ему три года назад я познакомилась с прекрасным мужчиной Д., которого очень люблю. Мне 27 лет, ему – 35. Год назад мы стали жить вместе в его квартире. Д. всегда старался сделать так, чтобы я чувствовала себя у него как дома, даже когда мы еще не жили вместе. Он щедрый, внимательный, аккуратный. Мне кажется, что у нас совпадают надежды на будущее, и я люблю помечтать о том, как мы состаримся вместе.

Эволюция, вы знаете, кажется, я – доярка. Нет, я точно доярка. Когда Д. впервые поцеловал меня, у меня сорвало крышу. В первые полгода отношений мы не только много занимались сексом, но и часто разговаривали про секс с подачи Д. Он даже слегка укорял меня, что я не любила развивать переписки о том, чем же именно мы займемся при встрече. Д. постоянно говорил, как меня хочет, и как его возбуждают одни только мысли обо мне. Даже если мы не занимались сексом, он всегда раздевал меня, перед тем, как лечь спать вместе. На одежду в нашей кровати было табу.

(Смотрите, друзья, разница между дояркой и сексуальной женщиной. Первая тянет из мужчины секс, вторая дает секс. Кажется, что это один и тот же их общий секс. Но нет, дать секс – это завести партнера, взять секс – это получить от партнера удовлетворение. Пока в сексе все взаимно, никто особо не различает то и другое, все работает вместе. Но если первого становится меньше, а второго больше, у партнера растет плюс. По сути, у него отжимают энергию, но не дают ему эту энергию. Но большинство людей не могут увидеть разницу между дать и взять. Например, в ситуации переписок, которые просил мужчина, речь о том, что ему хотелось посильней завестись перед встречей. А автор лишала его этого, зато на встрече с удовольствием принимала секс от него)

Д. часто приговаривал, что то, что происходит в спальне, очень важно для него, описывая секс как центральную проблему поиска пары. Если он говорил о том, что и как он ценит в наших отношениях, то обязательно упоминал хороший секс. Как будто ему было удивительно, что он все еще хороший. Видимо, Д. и раньше “везло” на доярок.

Где-то спустя год я стала понимать, что не всегда секс происходит из-за того, что Д. действительно хочет меня. Однако Д. как будто расстраивался, когда я под разными предлогами уворачивалась, и даже иногда обижался, поэтому я думала, что мне только кажется, что он не так уж хочет, и всегда, когда Д. проявлял инициативу, я ее поддерживала.

(Она боится быть дояркой и поэтому прячет не только свое желание получить секс, но и все, что могло бы мужчину завести. А это – нежность, игривость, сексапил, комплименты его физической форме. Ей кажется, что если она будет его заводить, она тем самым как бы потребует у него секс. Поэтому она показывает ему холод. И в результате он заводится все меньше, а обязанность заниматься с ней сексом чувствует все так же. То есть он все меньше получает от нее, но считает себя обязанным отдавать много, ведь он мужчина)

Когда мы стали жить вместе, секс, конечно, стал реже. Однажды я попробовала приставать к Д. сама, но сразу стало понятно, что зря – он мягко отказал мне. Мне было так стыдно и злостно, что я навязываюсь. Брр. Как ушат с холодной водой.

(Вот здесь главное. Ей показалось, что это слив ее, и она среагировала стыдом, злостью, обидой. Слива не было, конечно, а вот косяк получился вполне конкретный. Если человек не может ответить на вашу сексуальную инициативу, а вы реагируете истерикой или гневом, это очень большой косяк. Вы не только присвоили его территорию, но и возмущены тем, что он не ценит Сокровище. Вы демонстрируете ему, что вы дороже его, что вы оскорблены и подавлены его отказом. Научитесь реагировать на отказы спокойно, только это означает, что вы уважаете право второго на его территорию. Без уважения вы ничего не сможете ему дать)

В этот период как-то незаметно в наш гардероб вернулись отправленные в ссылку пижамы. Меня снижение накала страстей не очень беспокоило, если бы Д. время от времени не начинал оправдываться. Мол, ой, что-то непогода за окном, ну конечно, секса не хочется. От этих фраз я стала понимать, что у меня откуда-то выглядывают щипцы доярки, которых я сама почему-то не вижу.

(Она прячет щипцы в башню, воздвигая стену все больше, но поглядывает оттуда обиженно. Поэтому мужчина оправдывается. И не столько перед ней, сколько перед собой. Он все меньше ее хочет и его это печалит и беспокоит. Она не помогает ему себя захотеть, только отмораживает и считает, что это анти-щипцы. Нет, народ. Анти-щипцы убирают свои щипцы, а не свои вложения)

Секс становился все реже. Внезапно Д. начал приговаривать, что занимается сексом только сразу после душа (а в душ стал ходить пореже, или когда меня нет дома). И на работе он устает. И очень выдыхается в процессе. И вообще секс ему не так уж и нужен в этой бренной жизни.

Все это особенно сбивало меня с толку, так как мне казалось, что эти слова просто говорились ни с того ни с сего. Я ни разу не пыталась поговорить о сексе, он начинал разговоры сам, а я обычно пыталась уйти от них, мол, ну не хочется секса, и ладно. Я очень хотела найти свои невидимые щипцы размером с дом. Я убрала подальше все кружевное белье, старалась не показываться Д. лишний раз голой, надевать закрытую одежду, не кидать масляных взглядов и не пошлить в разговорах.

(Автор всячески демонстрировала, что секса ей не нужно, и считала, что это вернет спонтанность в секс. Так думают девушки-плюсы, что если они будут ходить с равнодушными лицами, мужчины начнут гореть. Кому нужны холодные селедки? Не щипцевать – это не значит не быть сексапильной, не проявлять нежность, не наряжаться в красивую одежду и белье. Мужчина оправдывался, потому что чувствовал, что секса не хочется, а рядом молодая женщина, которую он обязан сам заводить и удовлетворять. Причем от состояния бревна, в которое она обратилась, чтобы не выглядеть дояркой)

Однако доярка во мне, видимо, становилась только крепче. Я поняла это по тому, что начала ловить себя на мыслях о том, что мне хочется, чтобы Д. одевался нормально, а не ходил по дому в трусах, наводя меня на плотоядные мысли. Ходит тут. Торт. Я поняла, что я часто смотрю на его ширинку, и часто вспоминаю картинки нашего былого секса – просто для удовольствия. Даже когда Д. был весь растрепанный, пахнущий потом, в неглаженной футболке – я ловила себя на мысли, что эээх, я бы не прочь.

Надо признаться, что пару раз я все же не удерживалась и намекала Д. на то, что эээх. Я б не прочь.

(Видите, ее “намеки” очень прямолинейны и ее симпатия – с фокусом на себе, как бы она могла воспользоваться этим симпатичным мужчиной. И ей стыдно, что она думает об этом, и ее злит, что мужчина провоцирует ее своим голым видом. Быть сексуальной – это противоположное. Это убрать фокус с себя и получать удовольствие от того, как приятно смотреть на симпатичного мужчину, какой он классный, какая у него фигура, как пахнет его пот. Все это нужно делать без щипцов, то есть не в целях использовать, а просто получая удовольствие от нахождения рядом, от разглядывания, от прикосновений. Это и называется поток в ресурсе – наслаждение процессом. И если процесс вам кажется скучным без вознаграждения в виде страсти партнера и ваших оргазмов, значит ресурс фрустрирован из-за вашего фокуса на себе и внешнего локуса)

Пару месяцев назад мы поругались на не связанную с сексом тему, и внезапно Д. предъявил мне, что я его совсем не хочу, мне плевать на секс и на его удовольствие. Я мягко говоря удивилась и сказала, что секса не хочет он, а не я. Д. продолжал гнуть свою линию. Однако после того, как мы помирились, он подошел ко мне и сказал, что да, ему секса и правда меньше хочется и что он постоянно думает, нормально ли это и как часто нужно этим заниматься. Я ответила, что мне тоже много не нужно, и сколько у нас есть сейчас – достаточно. Д все не успокаивался и начал рассуждать, что может, если бы он реже смотрел порно, то ему бы больше хотелось секса. Но сокращать количество порно ему было бы очень сложно, и не хотелось бы “идти на такие меры”. Я как-то замяла тему, но с тех пор мне стало совсем неприятно от ситуации.

(В ссоре он пытался выплеснуть, что она его не заводит, но потом ему стало стыдно, что он – мужчина, а не может взять на себя весь процесс, сам завестись, завести женщину и удовлетворить обоих. И он стал рассуждать, почему он не может. Наверное потому что много тратит на мастурбацию, а иначе бы уж конечно хватало, оправдывается он)

Я, конечно, знала, что Д любит смотреть порно, но предпочла бы, чтобы он не говорил этого вслух. Страшно было услышать от него прямо, что он воспринимает секс со мной как обязанность и возможное препятствие на пути к самоудовлетворению.

(Ну и здесь она продолжает себя накручивать, чувствовать слив, оскорбленность, негодование. На ней маска жертвы, она думает, что он ее унизил и надо дистанцироваться)

Как мне убрать, наконец, чертов звон ведер? Что делать, если Д. начнет инициировать секс – как отказать так, чтобы не получились щипцы еще больше? Я вижу, что помимо того, что над ним нависаю я, он и сам себя накручивает. Я ценю наши отношения, и не хочу чтобы Д. видел меня в таком свете, как сейчас.

(Убрать чертов звон ведер она хочет превратившись в снежную бабу, надменно взирающую на секс. Очень многие девушки, почувствовав “слииив”, начинают ненавидеть секс. На смену гневной Белле является строгая Донна. К сожалению, когда КСЖ поворачивается к партнерше своей Ж, а белладонна запирает Беллу, партнеры их плюсуют больше. Своего К и свою Б надо любить, холить и лелеять, звон ведер не от них, а от короны. Понимаете этот момент, друзья? Приведите свои примеры)