Турция назвала пожары причиной отказа поставлять Украине беспилотники Bayraktar

МИД Украины вызвал турецкого посла с требованием объясниться, почему Стамбул не выполняет условия договора поставки партии беспилотников Bayraktar Вооруженным силам Украины. БПЛА должны были быть поставлены еще в начале июля, однако турецкая сторона сослалась на форс-мажор, связанный с пожарами вблизи Анталии.

«Сейчас не лучший момент. Беспилотные аппараты нужны Турции для тушения пожаров. К сожалению, мы потеряли в огне более 50 аппаратов, большинство из которых должны были быть поставлены на Украину. Ещё часть Bayraktar тушат пожары, возникшие на территории Сирии. Когда мы достигнем поставленных задач, все беспилотники обязательно будут в Киеве. Мы помним о контракте и обязательно его выполним», – заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Вторит министру и президент страны Тайип Реджеп Эрдоган. Он рассказал о намерении Турции поставить точку в вопросе с возгораниями. Для этого в воздух были подняты БПЛА Bayraktar с видоизмененными снарядами (вместо осколочно-фугасных были установлены водные). Опыт применения оказался настолько успешным, что было решено задействовать все имеющиеся в стране БПЛА, в том числе и подготовленные на экспорт.

«На данный момент беспилотники успешно тушат сирийскую провинцию Западный Курдистан», — рассказал глава государства.

Украинская сторона настаивает на исполнении Турцией своих контрактных обязательств или требует выплаты неустойки. В Анкаре заявили, что ничего Украине не должны.

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