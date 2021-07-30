Мнение: Сопротивление Голливуду, запрет на фотошоп и тесловская цензура

1. В культурном отношении дальше всего от России находятся США. Это если взять крупные страны и сопоставить списки самых популярных фильмов. Довольно часто кино, которое нравится американцам, россиянам не нравится, и наоборот.

Об этом говорят результаты вычисления коэффициента ранговой корреляции Спирмена для наиболее кассовых фильмов на рынках разных стран, данные за 2007-2016 годы (см. заглавный график):

https://twitter.com/notes_on_cinema/status/1413162222101139461

https://www.academia.edu/38816630/Selling_Hollywood_to_China

Мы, с коэффициентом корреляции около 0,45, даже дальше от Соединённых Штатов по киновкусам населения, чем такие страны-цивилизации, как Индия и Китай (около 0,5), не говоря уже о максимально близких к США по культуре англосаксонских странах – Новой Зеландии, Великобритании и Австралии (коэффициент 0,7-0,8).

Впрочем, голливудские фильмы проходят жёсткую цензуру, прежде чем попасть на китайский рынок, в отличие от рынка российского. В КНР попросту не допускают американское кино, если злодеи там – китайцы, или если там содержится какой-либо негатив в адрес китайской истории или китайского государства.

2. Виктор Мараховский пишет про проблему фотошопа в соцсетях и СМИ. В отдельных странах с отфотошопленными изображениями уже начали бороться законодательно:

https://t.me/vmarahovsky/1950

Передовые СМИ на днях упоённо хохоча 100 000 раз публиканули кармическое фото, на котором по широкой, вольной германской улице величаво плывёт автомобиль со стикером «Фцук ю Грета». Ну типа вот она, реальность-то, настигла климатоотрицателя.

Но потом пользователи нашли другие ракурсы – и внезапно оказалось, что никакого стикера на машине на самом деле не было, его смастерили климатические активисты.

…Фактически мы живём в мире, уже населённом покемонами, ув. друзья. Остаётся понять, долго ли сохранится принципиальная разница между реально изображённым на какой-нибудь стене или машине – и изображённым поверх изображения.

Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то вопрос будет решён идеологически: фейки, сделанные во имя добра, будут считаться образчиками великолепного виртуального арта, а фейки, сделанные во имя зла, будут считаться фейками и подрывом доверия в обществе.

Будут написаны колонки и исследования, подтверждающие, что это совсем разные вещи, поскольку борцы с изменением климата, патриархатом и проклятым прошлым правы в главном (значит, все их фейки суть художественное донесение объективной истины), а мракобесы в главном неправы (значит, все их фейки суть деструктивная ложь).

Рискну предположить, что недавно принятый в Норвегии закон, запрещающий инфлюенсеркам обоего пола жабить свои инстафотки без соответствующего предупреждения об этом – потребует изменений, особенно если норвежский опыт переймут другие передовые общества.

3. Сотрудники Теслы охотятся на клиентов, критикующих компанию, чтобы заставить их удалить негативные отзывы и критику в адрес Илона Маска:

https://lenta.ru/news/2021/07/26/noktitika/

Tesla Energy попросила команду более чем из 20 сотрудников изучить социальные сети и сайты на предмет жалоб на компанию. Помимо решения проблем, сотрудники пытались убедить клиентов удалить критические отзывы, пишет Busines Iinsider со ссылкой на источники.

По словам бывшего сотрудника, команду из девяти человек заставили искать посты, нацеленные на главу Tesla Илона Маска. В январе Tesla Energy опубликовала объявление о вакансии, где кандидаты должны были изучать «эскалацию в социальных сетях», нацеленную на Маска. Принятых на работу обязали вежливо просить клиентов удалить их жалобы в социальных сетях, отмечет издание.

Клиент Tesla Energy сказал, что он получил именно этот совет от своего менеджера проекта, когда у него возникли проблемы с контрактом на солнечную крышу.

Ранее Маск заявил, что из-за Tesla он испытал две трети всей жизненной и личной боли. Бизнесмен также сказал, что у него «довольно тяжелый жизненный опыт».

Что же, я не удивлён. Самопиар — настолько важная часть бизнеса господина Маска, что его можно считать уже скорее политиком, чем бизнесменом.