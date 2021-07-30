Не было, говорите, преступления?

Швейцарская прокуратура закрыла «дело Магнитского», но не оправдала Кацыва и супругов Степановых.



Женщина держит фотографии Сергея Магнитского и Алексея Пичугина, осужденного по делу ЮКОСа во время митинга за реформу правоохранительных органов. Фото: РИА Новости

27 июля прокуратура Швейцарской конфедерации опубликовала пресс-релиз о закрытии «дела Магнитского» — то есть дела по отмыванию в Швейцарии денег, полученных в РФ из российского федерального казначейства в виде незаконного возмещения излишне уплаченных налогов. Эту схему в свое время раскрыл аудитор и юрист Сергей Магнитский, который обслуживал интересы компаний Билла Браудера в России. За что был посажен и скончался за несколько дней до суда при трагичных обстоятельствах.

Пресс-релиз противоречив.

С одной стороны, швейцарская прокуратура заявляет, что «доказана связь» между «арестованными денежными средствами в Швейцарии и совершенными в РФ преступлениями». И на этом основании она взыскала в качестве штрафа около 4 млн франков из изначально арестованных 18 млн франков. Медленно проговорим: Швейцарская прокуратура доказала, что преступление было.

И конкретные лица, на чьи счета разными путями попали сомнительные деньги, были наказаны рублем, то есть франком.

Нам удалось выяснить, кто эти люди, ознакомившись с документами прокуратуры. Этими людьми оказались руководители фирмы «Превезон Холдинг» и господа Степановы. С «Превезона» взыскали около 70 000 франков, у Владлена Степанова и его сына Сергея с контролируемой ими фирмы Faradine взыскали остальное, то есть примерно 4 млн франков. (Напомню, что швейцарская прокуратура имеет право налагать различные взыскания, которые могут быть оспорены в суде; предварительное судебное решение, для того чтобы вас в Швейцарии оштрафовали, — не всегда нужно.)

Ольга и Владлен Степановы

Тут надо разъяснить, при чем тут некие Степановы. Владлен Степанов — экс-муж Ольги Степановой, которая возглавляла ФНС № 28 Москвы. Именно сотрудники этого отделения налоговой службы за один (!) день умудрились вернуть миллиарды рублей якобы излишне уплаченных налогов. Многие из них теперь проживают за границей.

Почему так мало взыскали? Да потому, что швейцарцы используют странную схему подсчета «неправедно добытых» денег в кошельке: они «разбавляют» все поступления «неизвестными источниками», и в итоге до взыскания доходит лишь часть, как мы это объясняли ранее.

С другой стороны, в релизе заявляется, что не обнаружено никакого «подтвержденного подозрения в преступлении, которое бы могло служить основанием для предъявления уголовных обвинений против кого-либо в Швейцарии». Я несколько раз перечитал текст по-английски и по-немецки. Имеется ли в виду, что в Швейцарии нет фигурантов преступления? Что у них нет там другой собственности? (Есть она, есть!) К сожалению, опыт получения ответов на запросы от прокуратуры Конфедерации таков, что они всегда отправляют читать пресс-релиз и отказываются его разъяснять.

С третьей стороны, прокуратура отказала браудеровскому «Эрмитажу» в статусе Privatkläger (потерпевшего, который выступает одновременно с иском о взыскании ущерба и участвует в процессе вместе с государственным обвинением на стороне обвинения; поскольку в швейцарском праве, в отличие от российского, нет дел частного обвинения, то я не перевожу этот термин как «частный обвинитель» ). Основание для отказа — с точки зрения прокуратуры, не доказана связь между совершенным в РФ преступлением и ущербом для «Эрмитажа».

Владелец фирмы «Превезон Холдинг» Денис Кацыв. Фото: PhotoXpress

Ну да, когда у тебя забрали печати, изъяли оригиналы уставных документов, после чего перерегистрировали фирмы на номинальных директоров-уголовников, прогнали через них 5,4 миллиарда рублей, а после — под страхом уголовного преследования вынудили эмигрировать сотрудников и замучили до смерти в тюрьме того, кто пытался сообщить российскому государству о том, что у этого государства воруют сотни млн долларов, — это все пустяки, нет никакого ущерба.

Преступление, которое швейцарцы считают доказанным — хищение из российского бюджета — состояло из целой цепочки действий, перечисленных выше, и завершившихся рождественским подписанием г-жой Степановой бумаг на возврат налогов. Если из этой цепочки убрать любое звено, никакого возврата не было бы.

Однако швейцарцы не считают вышеуказанных лиц чистыми перед законом и наказали их штрафом. Обычно швейцарцы любят ссылаться на саботаж со стороны русских следователей.

Швейцарцам важно, чтобы преступление в стране, откуда поступают деньги для отмывания, было доказано. Не доказано — нет состава отмывания. Но не в этот раз.

Демонстративная алогичность решения прокуратуры забавна с учетом того, что после отставки прокурора Конфедерации Михаэля Лаубера после нашей статьи «Прокурор на эскорт», оскандалившегося близкой дружбой с российскими прокурорскими, и доказанных в суде обвинений в принятии недолжных приношений в РФ в отношении его правой руки — Винценца Шнелля — федеральную прокуратуру продолжают возглавлять поочередно два и.о., а команда Лаубера остается на своих местах.

Бывший прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер. Фото: ЕРА

Но не может не радовать, что сказка о «невиновности» участников всех этих событий развеяна швейцарскими прокурорами. Хищение 230 млн долларов казенных денег, совершенное в России, признано доказанным в Швейцарии, равно как и появление денег на счетах Степановых признано связанным с этим преступлением.

А ведь как изгалялись в России, чтобы отмазать всех повязанных: снимали «документальные фильмы», заочно судили Браудера и посмертно — Магнитского. Не помогло.

Андрей Заякин, сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»

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