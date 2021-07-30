 

Олимпиада 2020. Два украинских пловца вышли в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем

30.07.2021, 15:16, Новости дня
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По данным сайта Олимпиады, Фролов в третьем квалификационном заплыве занял третье место, преодолев дистанцию за 14.51.83.

Следом стартовал четвертый квалификационный заплыв, победителем которого стал Романчук. Украинец показал время – 14.45.99.

Романчук квалифицировался в финал с первого места, Фролов – с шестого.

Решающий заплыв на дистанции 1500 метров пройдет 1 августа.

Контекст:

Романчук 29 июля выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем. Фролов финишировал шестым.

В квалификации на 800 метров Романчук показал лучший результат и установил олимпийский рекорд – 7.41.28.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза Романчука.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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