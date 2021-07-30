Офис президента “заминировали”. Сейчас там проходит ЛГБТ-акция – СМИ

Сообщается, что улицу перекрыли правоохранители.

Издание отмечает, что на месте сейчас проходит ЛГБТ-акция, в ходе которой одного полицейского забрызгали газовым баллончиком. Сейчас ему оказывают помощь. Отмечается, что правоохранители задержали двух активистов.

В то же время “РБК-Украина” со ссылкой на пресс-службу полиции Киева пишет, что информации о минировании ОП не поступало.

“У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют”, – сообщили в полиции.

Информация обновляется.

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