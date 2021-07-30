Резников объяснил, почему нельзя восстановить авиасообщение с Мариуполем “при всем уважении” к его жителям

“На сегодня нереально. Как вы помните, после сбития рейса MH17 в 2014 году был установлен запрет на полеты на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно”, – сказал он.

Вице-премьер объяснил, что есть вариант построить аэропорт в другом месте Приазовья, как вариант – между Мариуполем и городом Бердянск Запорожской области.

“С учетом того, что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено, мы считаем возможным несколько сократить расстояние, о котором я говорил. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу: после того, как мы это примем решение, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект”, – подчеркнул Резников.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В апреле 2016 года украинские военные освободили здание мариупольского аэропорта. Его планировали открыть для пассажиров в мае того же года, однако из-за военных действий полеты в Мариуполь так и не возобновили.

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что запуск аэропорта укрепит обороноспособность Мариуполя и станет толчком для развития туризма в городе.

Мариупольский аэропорт входил в список рабочей группы при Офисе президента Украины по реконструкции 10 аэропортов, говорил заместитель главы Мариуполя Сергей Захаров изданию MRPL.CITY. Проект реконструкции здания аэропорта власти хотели получить в конце 2021 года, а в начале 2022-го – проект по системе безопасности допуска в аэропорт.

20 июля Бойченко заявил журналистам, что старый аэропорт ремонтировать не будут, рассматривается вариант строительства нового. Варианты его размещения – у поселка Мангуш (10 км от Мариуполя) и возле села Стародубовка (около 25 км от Мариуполя).

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