 

В Сбербанке запустили новый сервис «Мобильный кассир»

30.07.2021, 15:14, Новости дня
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Как сообщили представители Сбербанка России, финучреждение внедрило новый мобильный сервис. Он вышел под названием «Мобильный кассир» и позволяет принимать любые формы оплаты.

Сервис предназначен, прежде всего, для частных предпринимателей. С его помощью можно принять и оприходовать деньги как с платежной карточки, так и наличкой, по QR-коду и т.д. При этом полученные средства будут автоматически отображаться в бухгалтерской программе.

Для того чтобы использовать новый сервис, достаточно скачать на смартфон соответствующее приложение, которое нормально работает как на ОС Android, так и на iOS. Разработчики надеются, что предложенный ими сервис поможет развитию бизнеса на территории России.



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