 

Большой аккумулятор Tesla Megapack загорелся во время испытаний

30.07.2021, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время испытаний буферного хранилища электроэнергии в Австралии вспыхнул тринадцатитонный аккумулятор Tesla Megapack. Как сообщают источники, пожарная команда сумела погасить огонь. Однако пока нет информации о том, пострадали ли соседние аккумуляторные блоки.

Также неизвестна и причина пожара. По мнению экспертов, будет очень обидно, если окажется, что возгорание произошло из-за недостатков в конструкции аккумуляторного блока.

Напомним, что данный накопитель электроэнергии должен стать самым большим в мире. Его мощность составляет 300 МВт, что равносильно средней тепловой или гидроэлектростанции. Предполагается, что на данном объекте будет накапливаться энергия от солнечных батарей для использования в ночное время суток.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Несколько предприятий в Днепре незаконно поставляли военные товары в РФ

28.07 / В США отмечается уверенный рост числа заказов на капитальные товары

30.09 / В Офисе президента “неприятно поражены” заявлениями Фокина по Донбассу

12.07 / Зеленский захотел отговорить Меркель от строительства «Северного потока – 2»

23.04 / Рябченко: Современные реалии выражения мнений и распространения информации в интернете все чаще становятся предметом судебного разбирательства

29.07 / DenikN – «украинский анекдот» уже не смешит Европу — она сыта по горло проблемами Киева

27.07 / Расчленивший жену петербуржец раскаялся в содеянном

23.11 / В США задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре, им оказался подросток

04.02 / В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар. Погибли четверо

01.09 / Мужчину с гранатой задержали у офиса Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика