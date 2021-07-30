Большой аккумулятор Tesla Megapack загорелся во время испытаний

Во время испытаний буферного хранилища электроэнергии в Австралии вспыхнул тринадцатитонный аккумулятор Tesla Megapack. Как сообщают источники, пожарная команда сумела погасить огонь. Однако пока нет информации о том, пострадали ли соседние аккумуляторные блоки.

Также неизвестна и причина пожара. По мнению экспертов, будет очень обидно, если окажется, что возгорание произошло из-за недостатков в конструкции аккумуляторного блока.

Напомним, что данный накопитель электроэнергии должен стать самым большим в мире. Его мощность составляет 300 МВт, что равносильно средней тепловой или гидроэлектростанции. Предполагается, что на данном объекте будет накапливаться энергия от солнечных батарей для использования в ночное время суток.