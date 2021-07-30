 

У пациентов с длительным COVID-19 может развиться болезнь Альцгеймера

30.07.2021, 15:12, Разное
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В рамках проведения международной конференции исследователи заявили о том, что у пациентов с длительным COVID-19 может впоследствии развиться болезнь Альцгеймера. К таким выводам пришли эксперты, представляющие Центр меднаук Техасского университета.
По словам ученых, молодые пациенты, у которых подтвердился коронавирус, скорее всего столкнуться с депрессивными состояниями и тревожностью. У людей от 60 до 70 лет наблюдались симптомы, которые напоминают ранее начало болезни Альцгеймера. После COVID-19 развивается постковидный синдром примерно у трети пациентов. В результате, неврологические долгосрочные симптомы могут привести к тому, что в позднем возрасте у людей ухудшится состояние.

Одним из ранних индикаторов коронавирусной инфекции врачи по-прежнему считают потерю обоняния. Однако части мозга, которые отвечают за этот процесс, также тесно связаны с мыслительными процессами, настроением и умением планировать.

Источник: ufatime.ru



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