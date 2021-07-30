Готовится выход Realme Flash с Snapdragon 888 и первой для Android магнитной зарядкой MagDart

Первым смартфоном, работающим на ОС Android, оснащенным магнитной зарядкой MagDart станет Realme Flash. Аппарат получит процессор Snapdragon 888, официально его представят уже в начале августа.

Смартфоны, актуальные на сегодняшнем рынке высоких технологий, получают все более комфортные в использовании устройств пополнения энергии их аккумуляторов. Однако, если iPhone уже получили поддержку магнитной зарядки, ни один из девайсов, работающих на Android, такую инновацию не получил. Пионером в освоении модного аксессуара станет Realme Flash, который будет работать в комплекте с беспроводной уникальной магнитной зарядкой MagDart.

Данная технология работает по аналогии с MagSafe от корпорации Apple, благодаря магнитному позиционированию эффективность передачи энергии повышается до максимума. Кроме того, зарядное устройство Realme Flash оборудовано системой охлаждения. Сам смартфон работает на одиннадцатой версии операционной системы Android. Его продуктивность и быстродействие обеспечиваются флагманской однокристальной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888. Дополняет процессор 12-гигабайтный чип оперативной памяти и флэш-накопитель вместительностью 256 гигабайт.

При этом дисплей новинки получил загнутые углы и боковины. Слева вверху панели экрана расположено отверстие для фронтального фото-видео-объектива. Остальные характеристики устройства пока не известны. Однако до официальной презентации флагманского Realme Flash остались считанные дни, ее запланировали на 3 августа.

Источник: superplanshet.ru