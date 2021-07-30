 

Sky News – из-за внештатного включения двигателей модуля «Наука» Starliner полетит на МКС с опозданием

30.07.2021, 15:10, Новости дня
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Международная космическая станция временно отклонилась от своего положения на орбите из-за инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука», передаёт Sky News. При этом в NASA и «Роскосмосе» отметили, что в настоящий момент ситуация стабильна. Однако происшествие повлияло на запуск американского космического корабля Starliner — его пришлось отложить.


Twitter/РОСКОСМОС

Международная космическая станция отклонилась на 45 градусов от своего положения на орбите после инцидента с лабораторным модулем «Наука», пишет Sky News. 

Как отмечает телеканал, после успешной стыковки лабораторного модуля с модулем «Звезда» МКС произошло незапланированное включение двигателей «Науки», в связи с чем станция развернулась на 47 минут. По словам Джоэла Монтальбано, менеджера программы NASA по МКС, в момент инцидента станция отклонялась от курса со скоростью примерно полградуса в секунду.

Автоматические датчики на Земле обнаружили проблему, когда российские космонавты проверяли наличие утечек воздуха между двумя модулями. Кроме того, дважды на несколько минут прерывалась связь станции с наземными диспетчерами.

При этом в космическом агентстве США отметили, что в настоящий момент ситуация с пристыковавшимся к МКС модулем «Наука» «стабильна». Монтальбано подчеркнул, что инцидент не представлял и не представляет опасности для экипажа станции, который даже «не почувствовал никакого движения».

Как пишет Sky News, также невозмутимы остались и в «Роскосмосе». Глава российской корпорации, управляющей космической отраслью страны, Дмитрий Рогозин отметил на своей страничке в Twitter: «На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую».

Отмечается, что пока неизвестно, почему двигатели модуля «Наука» внезапно включились после восьмисуточного полёта и успешной стыковки.

Из-за инцидента с модулем «Наука» компания Boeing решила отложить запуск космического корабля Starliner для полёта к Международной космической станции. Как стало известно, компания предпримет вторую попытку достичь МКС не ранее 3 августа. Первая попытка стыковки корабля была отменена из-за проблем в программном обеспечении.



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