 

Россиянка пожаловалась Путину из-за отобранного на работе стула

30.07.2021, 15:06, Разное
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Работница “Рефтинской” птицефабрики Татьяна Клюкина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ей урегулировать конфликт с начальством. Руководство предприятия отобрало у сотрудников стулья, чтобы те работали стоя.

Своё решение оно пояснило тем, что фабрика приняла участие в нацпроекте “Производительность труда и поддержка занятости”, вследствие чего в цехе запретили стулья, дабы повысить эффективность работников. Однако это негативно сказалось на здоровье сотрудников, у которых начали болеть ноги и спина. Клюкина обращалась во многие инстанции, чтобы решить проблему, но помочь ей никто не отважился, поэтому она написала лично главе государства, сообщает Ura.ru.



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