 

60-летний Джордж Клуни и его 43-летняя жена станут родителями: Опять двойня

30.07.2021, 15:06, Разное
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Четыре года назад у звездной пары родились двойняшки Элла и Александр. Через два года в Сети поползли слухи о разладе в семье. Но домыслы развеялись, когда стало известно, что Клуни снова станет отцом. Поклонники успокоились – у их кумира в семье идиллия.

Как стало известно, у семьи вновь будет пополнение – Амаль Клуни ждет близнецов. Жена Джорджа Клуни пока на малых сроках беременности. Она выглядит превосходно.

После рождения детей семья Джорджа Клуни обретет статус многодетной. Пара собрала всех самых близких друзей, чтобы сообщить эту радостную новость.

Как рассказал журналистам источник, близкий к окружению звездной семьи, на праздничном мероприятии у счастливого главы семейства Джорджа Клуни от волнения кружилась голова, когда он говорил новость. Его супруга Амаль сияла от счастья.

Стоит отметить, что Амаль Клуни сейчас 43 года. Пара не планировала вторую беременность, это вышло случайно. Узнав о скором прибавлении, Джордж Клуни посчитал, что это знак свыше. Семья несказанно рада скорому пополнению.

Источник добавил, что старшие дети Джоржджа и Амаль Клуни вне себя от счастья. Дочь Элла давно мечтала о еще одном брате или сестре. Сейчас в семье полным ходом идет подготовка к важному событию. Они уже начали перепланировку под новую детскую в своем роскошном особняке в Лос-Анджелесе.



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