Почём красота? – Личное мнение

Пришла пора признать очевидное: к 2021 году инстаграмные суперписечки стали выглядеть хорошо.

Не только на фото, но и в жизни.



Фото: Соцсети

Это раньше они все были как муклы: губы и груди. Грудь — до пояса. Талия плавно перетекала в задницу.

Сегодня всё изменилось.

Нет, ну понятно, что косметология не стоит на месте. Однако, в России есть довольно неприятная ситуация: качественную услугу получить можно, но стоит она столько, что доступна лишь суперписечкам.

Обычные и особенно провинциальные писечки до сих пор выглядят плохо. Да, тоже посещают косметолога, но не в дорогущей столичной клинике, а в подвале соседнего дома.

А там, вместо врача-дерматолога, сидит — в лучшем случае! — медсестра общей практики. А то и вовсе — санитар Иван, называющий себя на районе модным косметологом.

Не осуждаю девчонок — цены на нормальную косметологию у нас почему-то запредельные. А если на дорогущую клинику нет средств, то выбор невелик — или никак, или красоту наводить в подвале.

Каждый третий, а то и второй косметолог работает без диплома медика и использует несертифицированные препараты. Идти к таким специалистам — всегда однозначный риск.

Но клиенты идут. Потому что цены в крупных лицензированных косметологических клиниках с квалифицированными косметологами — космические.

А модные пухлые губки хочется. Или морщинки убрать. Или «мешки» под глазами. И пусть препараты неизвестного происхождения. И пусть косметолог элементарно не сможет оказать клиенту первую помощь в случае, например, острой аллергии на эти самые препараты. Зато дёшево.

Но зачем рисковать здоровьем, если всё-таки есть золотая середина между дорогими клиниками и дешевыми, но «мутными» косметологами?

Юлия Кириллова — эталонный профессиональный косметолог. Врач, который больше 5 лет ведёт безопасную деятельность в Москве в отрасли врачебной косметологии. При этом, работает по честным ценам, без «хождения по головам» ради прибыли.

Деятельность Юлии соответствует всем требованиям закона. Но самое главное — базируется на принципах доказательной медицины и настоящей врачебной этики.

Настоящий врач, законная практика. Юлия Кириллова — специалист высокого уровня по врачебной косметологии. Окончила медицинский вуз и имеет высшее медицинское образование.

Ещё во время обучения Юлия работала в SPA-салоне и в клинике эстетической медицины. А после окончания университета переехала в Москву и окончила интернатуру по специальности «Дерматовенерология» в медицинской академии Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА»).

В общей сложности Юлия Кириллова училась на косметолога-дерматолога 8 лет. Она прежде всего врач, а уже потом косметолог.

Почему образование — это важно?

По закону инвазивные косметологические процедуры имеют право делать только люди с высшим медицинским образованием или медсестры (по назначению лиц с высшим мед. образованием). В России лишь каждый второй косметолог имеет медицинское образование и законное право проводить такие процедуры.

Кириллова использует только оригинальные препараты с доказанной эффективностью.

Будучи в первую очередь врачом, Юлия прекрасно понимает, что что-то делать с лицом клиента допустимо только сертифицированными и проверенными средствами. Поэтому приобретает препараты исключительно у официальных дистрибьюторов из стран Европы.

Это единственный способ покупки косметологических средств, который на 100% гарантирует их подлинность, а также и безопасность.

Как дипломированный врач, Юлия знает глубинные механизмы действия всех косметических средств, с которыми работает. Она регулярно посещает обучающие семинары ведущих компаний в области косметологии, где получает всю актуальную информацию о правилах использования препаратов.

Важно: официальные дистрибьюторы продают бьюти-препараты для инвазивных процедур (филлеры, биоревитализанты, мезотерапевтические коктейли и другие) исключительно лицам, которые прошли сертификационный тренинг и имеют профильное медицинское образование.

А каждый второй косметолог в России работает без профильного медицинского образования. Соответственно, не может закупать сертифицированные препараты у официальных дистрибьюторов. Всё, что остается такой бьюти-мастерице — заказывать средства у нелегальных поставщиков.

Барыги-нелегалы не требуют подтверждения врачебной квалификации. Они не учат пользоваться своими препаратами и не предоставляют документы на товар.

Такие препараты (обычно это китайский контрафакт) не проходят клинические исследования, часто неправильно хранятся и неправильно транспортируются. Мало того, что эффект от использования нелегальных препаратов очень сомнительный. Это элементарно опасно для здоровья!

Юлия считает, что в косметологии не должно быть целей в виде получения бешеной прибыли. Врач-косметолог делает акцент, в первую очередь, на здоровье клиента. Поэтому работу начинает со сбора основных сведений о здоровье пациента. Назначает только те процедуры, которые действительно нужны и подходят пациенту.

При малейших противопоказаниях Юлия Кириллова отказывает клиенту в проведении процедур или же предлагает более безопасную альтернативу.

Это ещё одно отличие Юлии от многих косметологов, которые, желая «срубить бабла», не учитывают особенности клиента: состояние здоровья, аллергические реакции и хронические заболевания.

Как следствие такой добросовестной работы — оправданные ожидания людей в решении их эстетических проблем. 80% пациентов Юлии Кирилловой — постоянные клиенты, которые пользуются её услугами уже 4-5 лет.

Среди клиентов Юлии, кстати, есть и весьма требовательные представительницы госструктур из налоговой, Росгвардии. Неделю назад даже заместитель губернатора одной из областей была. Оставила такой вот отзыв:

Посещение этого врача-косметолога так же безопасно, как и визит в лицензированную косметологическую клинику. При этом процедуры у Юлии стоят дешевле, чем в клиниках Москвы или у других дипломированных косметологов. У неё нет высокой арендной платы, дорогостоящей рекламы, представительских и прочих расходов, как у клиник и салонов — отсюда разница в стоимости услуг.

К тому же, работая на уровне профессионалов крупнейших клиник эстетической медицины, Юлия не делает конских наценок на препараты. Соответственно, стоимость процедур, которая рассчитывается исходя из количества затраченного препарата, получается ниже.

Для примера: единица Ботокса у Юлии Кирилловой стоит 280 рублей, а в московских клиниках и салонах — от 400 рублей. На, скажем, межбровье уходит около 20 единиц Ботокса. Считаем:

У Юлии такая процедура обходится в 5’600 рублей (280 руб. х 20 ед.).

В московских клиниках и салонах – 8’000 рублей (400 руб. х 20 ед.).

Разница стоимости — в 1,5 раза!

Юлия Кириллова — один из немногих косметологов в Москве, который использует не корыстно-вымогательный, а научно-медицинский подход к косметологии. Она работает строго по законам доказательной медицины и при этом устанавливает честные цены, которые делают профессиональную косметологию доступной.

Ещё для примера: популярный желтый пилинг стоит в раскрученных московских клиниках в районе 7’000 руб. У Юлии такой пилинг стоит 3’500 руб. Мезотерапия препаратом NCTF 135HA+ обойдётся клиентке популярной московской клиники примерно в 10’000 руб., а клиенте Кирилловой Юлии — всего в 7’000 руб.

В общем, Юлия Кириллова — тот самый честный бьюти-специалист с золотыми руками, которого не стыдно и приятно посоветовать. Очень рекомендую вам хорошего врача-косметолога: об услугах и ценах можно почитать в её инстаграме!

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